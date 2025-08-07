¿Ya conoces ChatGPT 5? Te contamos acerca de las nuevas características que Open AI agregó a su inteligencia artificial.
Este 7 de agosto, la empresa de tecnología Open AI anunció el lanzamiento de ChatGPT 5, un modelo que supera a sus antecesores.
La inteligencia artificial, ChatGPT 5, llegó con nuevas características.
Se trata de un modelo potente y versátil de Open AI, que añadió estas funciones:
- Multimodal: Permite interactuar mediante texto, imágenes, video y voz para brindar una experiencia conversacional natural al usuario
- Alta capacidad de razonamiento: El modelo destaca porque abarca razonamiento visual, espacial y científico para comprender instrucciones con mayor precisión
- Mejora en rendimiento: Se construyó un modelo más inteligente con mejoras en escritura, programación y salud, tres de los usos más comunes de ChatGPT
- Pensamiento más rápido y eficiente: GPT 5 tiene un mejor rendimiento respecto a otros modelos con entre 50% y 80% menos de tokens de salida en sus capacidades
- Respuestas más precisas: Ante cuestionamientos del mundo real, ChatGPT 5 tiene 45% menos probabilidad de cometer un error factual que modelos anteriores
- Respuestas más honestas: Además de menos errores, ChatGPT 5 comunica sus acciones y capacidades al usuario con más honestidad en tareas que le son imposibles o poco específicas
- Respuestas más seguras: ChatGPT 5 tiene una nueva forma de entrenamiento de seguridad que hace que el modelo de las respuestas más útiles posibles sin salirse de los parámetros de seguridad establecidos
- Planificación y navegación web autónoma: El modelo de IA podrá realizar tareas sin intervención adicional del usuario
- Reducción de la adulación: GPT 5 es menos efusivamente agradable y no usa emojis innecesario. El modelo es más sutil y reflexivo
- Nuevas personalidades: ChatGPT 5 incorpora Cynic, Robot Listener y Nerd, personalidades que responden con estilo, tono y actitud propia
¿Cuál es el precio de ChatGPT 5? Esto cuesta usar la inteligencia artificial de Open AI
ChatGPT 5 el nuevo modelo de inteligencia artificial de Open AI puede usarse con estos planes y precios:
- ChatGPT Free: Plan gratuito con acceso limitado, que usará el modelo GPT 5 mini cuando se cubran cierto numero de interacciones
- ChatGPT Plus: Plan con costo de 372.39 (20 dólares) mensuales con acceso a modelos más inteligentes y memoria y contextos ampliados
- ChatGPT Pro: Plan con costo 3 mil 723.94 pesos (200 dólares) mensuales con modelos más potente, generación de videos con Sora ampliada, previsualización de nuevas funciones
Cabe señalar que GPT 5 es la opción predeterminada en ChatGPT
Los usuarios con suscripción de pago puede seleccionar también GPT 5 Thinking en el selector de modelos.