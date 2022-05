¿Qué significa tlqm? La búsqueda que los usuarios de TikTok fuera de la generación centennial, tenemos que hacer porque no entendemos nada de esta nueva comunicación.

Sin duda, esta no es la primera vez que la red social nos lanza a la búsqueda de siglas que se usan para comunicarse, pues anteriormente se trataba 1437 de TikTok.

Ahora el tlqm parece ser un código que solo usuarios de TikTok saben qué significa, pues ningún video lo aclara e incluso causa más confusión al poner.

“Tqm pero también tqlm”, así que te explicamos qué significa el famoso tlqm y como un plus el tqm (no, no es te quiero mucho).

Tlqm; te explicamos qué significa este nuevo lenguaje en TikTok

Tlqm es el objetivo de los últimos vídeos de For You en TikTok, pero ¿qué significa? No te confundas más, te explicamos qué significan estas curiosas siglas.

Los videos con el texto tqlm han tomado popularidad, pero no tienen nada de especial, más que usuarios con un video corto de ellos mismos, posando o bailando.

Chicas viendo redes sociales (ShingiRice / Unsplash)

Y como ninguno de estos videos explica qué significa esta forma de comunicarse de la chaviza, el secreto está por descubrirse.

T: Te

L: La

Q: Quiero

M: Meter/Mamar

Fueron los mismos usuarios quienes respondieron en los videos de quienes usan el tlqm, aclarando a los despistados que significa el código.

Sin embargo, algunas versiones dicen que va hacia un aspecto de mamar, aunque otros apuntan que es meter.

Tlqm en TikTok (Captura de pantalla / TikTok)

TikTok revolucionó el tqm y lo transformó en algo perverso

Al mismo tiempo que el tlqm, el tqm también está siendo usando en TikTok por los mismos usuarios, quienes señalan que es un símil, aunque uno más intenso que otro.

Primero tenemos que decirte que tqm, no significa te quiero mucho, pues incluso algunos videos lo dicen:

“Que ganas de decirte TQM pero piensas que significa te quiero mucho”. Usuario de TikTok.

El lenguaje centennial tomó al cursi tqm y lo convirtió en ‘te quiero manosear’, así es, si ves a alguien en TikTok usando las famosas siglas, seguramente no se referirá al cariñoso gesto.

De ahí que ahora en TikTok usen ambas para referirse al deseo de tener este encuentro íntimo y hasta sexual; “tqm pero también tlqm”.