Te explicamos qué es Sora 2, aplicación y red social de OpenAI con la que se podrán crear videos desde cero con ayuda de la inteligencia artificial.

Se trata de la nueva versión de Sora, la cual llega con nuevas características que permiten generar videos a través de peticiones de texto.

¿Qué es Sora 2? Aplicación y red social de OpenAI para generar videos con inteligencia artificial

Sora 2 es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI —los mismos creadores de ChatGPT— que genera videos a partir de simples descripciones de texto.

This is crazy.



invideo just dropped Sora 2 for everyone.



no watermark, no 10-second cap, full-length, high-quality videos right inside invideo, OpenAI’s first official partner.



Humans vs Animals. Sora 2 realism on full display, every move and camera angle behaves like a real… pic.twitter.com/G8E5mApmqV — Angry Tom (@AngryTomtweets) October 7, 2025

Es capaz de entender lo que le pides en un prompt para crear videos en los que podrás ver los movimientos que pediste.

Sora 2 es capaz de crear video con audio sincronizado a partir de lo que hayas solicitado en el prompt.

Se puede subir una imagen y luego crear un video a partir de ella, también podrás usar tu cara y voz para generarlos.

Los clips generados por esta IA llevan marcas digitales de autenticidad (metadatos C2PA) que permiten identificar su origen.

Sora 2 además cuenta con una aplicación social —inspirada en TikTok— para que puedas crear, compartir o mezclar los videos que se han creado a partir de este modelo de IA.

De acuerdo con WIRED, en esta nueva red social de videos verticales no se podrán subir archivos propios desde la cámara.

La red social incluirá funciones sociales clásicas como el feed “para ti”, comentarios, likes y la posibilidad de reeditar videos creados por otros.

Actualmente, Sora 2 se encuentra en fase de pruebas y solo está disponible en Estados Unidos con invitación y sistema operativo iOS.

La red social de Sora 2 es gratuita, pero con límites de uso por cuántas personas lo estén utilizando.

OpenAI destacó que la red social de Sora 2 pronto se extenderá a más países, pero no dio fechas especificas.

Sora 2 has its capabilities, but it still struggles with making fast movements. However, I’m terrified of what Sora 3 will be able to do.



I extended my previous video to a full 2 minute anime intro. It shows clear weaknesses and its strengths. pic.twitter.com/VCIZJXmbJ8 — LUͦʷCͦK 🔜 ?? (@LuckNotLucky) October 6, 2025

¿Cuáles son las principales características de Sora 2?

Al tratarse de una nueva versión, Sora 2 promete mejorar su realismo a la hora de crear videos.

Para ello se han agregado algunas características como:

Mejora la física de sus composiciones, haciendo que los movimientos e interacciones con objetos sean más realistas Entiende mejor las leyes físicas del mundo, como la gravedad, la iluminación o el movimiento natural de los objetos Se incluye el audio sincronizado a los videos, para que se crea que es la persona la que está hablando Se puede añadir efectos de sonido ambiental para mejorar la atmósfera de los videos Se ha agregado Cameos, con la que se puede usar tú propia foto y voz para crear videos Cuenta con estilos visuales variados, por lo que se podrá especificar si se quiere un video real, cinematográfico o anime Mejora en la capacidad para poder crear videos con instrucciones más complejas, en las que se puedan incluir varias tomas, estilos cambiantes o que se mantengan algunos elementos entre escenas