Encuéntrame 72 es el nombre que recibe el nuevo sistema creado por el estudiante Jesús Alejandro Jiménez López de Oaxaca, para tener una localización de personas desaparecidas más efectivo.
El sistema ya fue presentado en Perú con un rotundo éxito, ahora va rumbo a España, aunque en México se necesitaría voluntad institucional para implementarlo.
Encuéntrame 72: así funciona el sistema para eficientizar la búsqueda de personas desaparecidas
Jesús Alejandro Jiménez López es el estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (C.B.T.A.) en Oaxaca, que creó Encuéntrame 72.
Este sistema que el estudiante creó inspirado tras la desaparición de un amigo, fue diseñado para implementarse en C5 e incluso Alerta Amber u otros protocolos de búsqueda.
Pero ¿Cómo funciona? Encuéntrame 72 busca agilizar la búsqueda de personas desaparecidas dentro de las primeras 72 horas que se consideran cruciales.
El sistema tiene tecnología de análisis de datos tales como:
- Reconocimiento facial en busca de coincidencias
- Bases de datos conectadas para tener un buen concentrado de información
- Análisis en tiempo real dentro de las 72 horas desde la desaparición
Encuéntrame 72 tiene el objetivo de recopilar la información relevante evitando la fragmentación, para que así exista un proceso inmediato.
Este sistema tiene flexibilidad de adaptarse dentro de los ya existentes sobre el monitoreo, como C5 o Alerta Amber, por ejemplo.
Encuéntrame 72 solo llegará a México si hay voluntad del gobierno
El sistema Encuéntrame 72 podría ser instalado en los sistemas de monitoreo ya existentes en México, pero para ello debe existir voluntad por el gobierno.
Pese a que Encuéntrame 72 ha recibido reconocimiento en Perú y ahora va rumbo a España a presentarse, pero en México no ha tenido una exposición.
Aunque expertos han reconocido el sistema creado por el estudiante de Oaxaca, señalando que marcaría una diferencia para la búsqueda de personas desaparecidas, aún falta voluntad del gobierno para adoptar Encuéntrame 72.
Para ello, el gobierno de México debe ser accesible para dar prioridad a la tecnología que tiene este sistema y darle el acceso a lo que ya se tiene instalado para la búsqueda de personas desaparecidas.