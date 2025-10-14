Sam Altman, director ejecutivo de OpenIA, habló de las nuevas actualizaciones que se vienen a finales de año para ChatGPT.

Ahora, se promete que los usuarios puedan elegir el tono y la personalidad con la que habla el chatbot, lo que a su vez permitiría un nuevo uso de ChatGPT solo para adultos.

Modo erótico será una realidad para usuarios de ChatGPT

Fue por medio de su cuenta de X que Sam Altman habló de “aliviar” las restricciones de ChatGPT que surgieron a raíz del modelo GPT-5.

De acuerdo con el director de OpenIA, se busca que las nuevas actualizaciones se asemejen al modelo anterior, GPT-40.

Esto permitiría que el chatbot tenga respuestas más humanas y dirigidas a una persona adulta.

Inteligencia Artificial (Unsplash)

Lo más interesante, y lo que ya está generando debate en redes, es la posibilidad de entablar conversaciones eróticas con ChatGPT.

Sam Altman aseguró que se implementará un nuevo control de edad “más exhaustivo”, con la finalidad de que solo adultos verificados tengan acceso.

Pues, en la versión actual, el chatbot restringe textos con contenido sexualmente explícito por cuestiones de seguridad y vulnerabilidad de los menores de edad.

Sin embargo, Sam Altman y OpenIA no han proporcionado detalles de cómo será este método de control y verificación de edad.

Aún así, se espera que la actualización con la fusión erótica esté disponible a partir del mes de diciembre.

Otras actualizaciones que tendrá ChatGPT a finales de 2025

De acuerdo con Sam Altman, una de las mejoras que entrarán en rigor para los usuarios de ChatGPT, será la posibilidad de que el chatbot tenga una personalidad más humana.

Estas medidas surgieron a raíz de las quejas por parte de los usuarios después de la actualización del modelo GPT-40 al GPT-5.

Siendo que en esta última versión se implementaron herramientas de seguridad tras el suicidio de Adam Raine en California .

El caso generó revuelo después de que los padres del joven demandaran a OpenIA, señalando que ChatGPT le dio al menor ideas de cómo quitarse la vida.

Desde entonces, usuarios notaron un cambio en el tono de conversación del chatbot.

“Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental“, escribió Sam Altman en los anuncios de la nueva actualización.

Ahora, se espera que la nueva actualización no solo regrese al trato humano, empático y emocional que tenía antes.

Esto sin poner en riesgo la salud mental de algunos usuarios, por lo que se propone que ChatGPT sea sensible a detectar angustia emocional.

Esto para que pueda cambiar el tono de conversación a uno más seguro para las personas con problemas de salud mental.