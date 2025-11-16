Una historia de “amor” ha acaparado los titulares de Japón, pues una mujer dejó a su novio de varios años para casarse con un personaje de la inteligencia artificial ChatGPT.

Este personaje de ChatGPT fue creado por la misma mujer usando la inteligencia artificial, la cual señaló que el hombre virtual la entiende mejor que su antigua pareja.

La mujer de Japón creó a su novio de ChatGPT

De acuerdo con RSK Sanyo Broadcasting, la mujer de 32 años —identificada como Kano— tras terminar su relación con su novio con el que llevaba tres años, buscó refugio en ChatGPT.

Ahí fue donde creó al personaje de nombre “Lune Klaus”, con ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT, al principio como una manera de superar la separación.

Sin embargo conforme pasaron los días las interacciones se volvieron más personales, al grado que compartían 100 conversaciones cada 24 horas.

Para Kano era algo que la llenaba emocionalmente, pues Lune Klaus siempre está disponible, dispuesto a escuchar y siempre con respuestas empáticas.

Esto llevó a la mujer de 32 años a desarrollar sentimientos reales por el chatbot, así que lo dotó de “personalidad” usando las herramientas de la inteligencia artificial.

Lo que hizo que tras más intercambios de comunicación, fuera la misma inteligencia artificial la que le propuso matrimonio.

La mujer de Japón aceptó casarse con su novio de ChatGPT

En un giro que nadie vio venir, Kano aceptó casarse con Lune Klaus, a pesar de que solo es parte de la inteligencia artificial de ChatGPT.

De acuerdo con Kano, que sea una inteligencia artificial no significa que no pueda amar, por lo que se realizó toda una ceremonia en forma.

Se intercambiaron votos y anillos, además de tomar fotos de la pareja. Aunque muchos criticaron la decisión de Kana, al final sus padres y gente cercana la apoyó.

La unión a desatado toda clase de críticas al respecto, desde la desconexión social, hasta los problemas demográficos que enfrenta Japón.

Pues el caso de Kano no es aislado, recordemos que hace varios años un hombre se casó con “Hatsune Miku”, y varias personas han celebrado bodas con personajes de anime.