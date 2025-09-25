Oficialmente, fue lanzada en México la serie Realme 15 compuesta por tres smartphones nuevos —potenciados con IA para fotografía móvil— y un smartwatch.

A continuación, te daremos todos los detalles de todos los dispositivos Realme 15 presentados por la marca, con características, precio y dónde comprarlos en México.

Los modelos presentados fueron:

Realme 15

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 T

Realme Watch 5

Realme 15: Precio y características

Comenzamos con el Realme 15, el cual cuenta con un procesador Dimensity 7300+ 5G, y una pantalla AMOLED de 144 Hz.

Asimismo, el Realme 15 integra dos cámaras de 50M; la principal Sony IMX882 OIS con sensor grande, y la frontal OV50D, que soportan grabación en 4K.

Mientras que la batería es una Titan de 6550mAh y carga rápida de 45W, que asegura una autonomía excelente.

El Realme 15 5G de 18 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento tiene un precio en México de 10 mil 999 pesos.

Ya está disponible en:

Telcel

Coppel

Elektra

Liverpool

Sears

Sanborns

Mercado Libre

Realme 15 (Pablo López/SDPnoticias)

Realme 15 Pro 5G: Precio y características

Pasando al Realme 15 Pro 5G, este cuenta con procesador Snapdragon 7 Gen 4, que otorga 15% más de rendimiento en el CPU.

Además, cuenta con un sistema de triple cámara de 50MP; la principal Sony IMX896 OIS de sensor grande, ultra gran angular, y frontal. Todas soportan grabación 4K a 60fps.

Por si esto fuera poco, incorpora una batería Titan de 7000mAh, con carga rápida de 80W, entregando casi dos días de uso moderado y 24 horas de uso continuo.

El Realme 15 Pro de hasta 26 GB de RAM dinámica y 512 GB de almacenamiento tiene un precio en México de 16 mil 999 pesos.

Disponible en:

Telcel

Elektra

Liverpool

Mercado Libre

Realme 15 Pro 5G (Pablo López/SDPnoticias)

Realme 15 T: Precio y características

El Realme 15T es el modelo de gama media de la serie; con un diseño ultradelgado de 7.79mm y 181g, resistencia al polvo y chorros de agua a alta presión.

El procesador es un Dimensity 6400 Max 5G, suficiente para un uso moderado, sin perder sus principales funciones.

Cuenta con doble cámara de 50MP, tanto frontal, como trasera; potenciadas con herramientas de IA.

Mientras que la batería es de 6550mAh con carga rápida de 45W.

El Realme 15T de hasta 18 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento está a un precio de 8 mil 999 pesos en México.

Disponible en:

Telcel

Coppel

Elektra

Liverpool

Sears

Sanborns

Mercado Libre

Realme 15 T (Pablo López/SDPnoticias)

Realme Watch 5: Precio y características

Finalmente, está el Realme Watch 5 con una pantalla AMOLED plana 2D de 1.97 pulgadas (390×450, 600 nits), con una corona funcional de aleación de aluminio y más de 300 esferas personalizables.

Certificado IP68 cuenta con un orificio para el altavoz con textura de panal y un acabado con textura metálica.

Está equipado con GPS independiente compatible con cinco sistemas de navegación globales, monitorización de la frecuencia cardíaca y la SpO₂.

Además de un sensor G, un sensor M, una brújula y un seguimiento de entrenamiento a través de realme Link.

Su batería es de 460 mAh, ofrece hasta 14 días de uso estándar, 20 días en modo inteligente y 6 días con pantalla siempre encendida.

También incluye llamadas Bluetooth con intercomunicador independiente, NFC multifuncional, reproducción de música sin conexión con 190 Mbits de almacenamiento, modo Game Guardian y control total de la música.

El realme Watch 5 está a un precio de 2 mil 999 pesos. Disponible en Liverpool y Mercado Libre.