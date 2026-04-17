Las compañías telefónicas en México ya cuentan con plataformas oficiales para registrar tu línea celular de forma segura.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, publicó el listado de sitios autorizados para realizar este trámite.

Cabe recordar que, por disposición oficial, los usuarios de líneas móviles deberán registrar su número telefónico antes del próximo 30 de junio, por lo que es importante hacerlo únicamente en páginas oficiales para evitar fraudes o robo de datos.

Actualmente, entre los operadores más utilizados en México destacan:

Telcel

AT&T

Unefon

WIM (marca digital de AT&T)

Bait

Movistar

CFE Internet para el Bienestar

Además, otras operadoras también deberán cumplir con este proceso de registro.

¿Qué plataformas oficiales son más seguras para registrar tu línea celular en México?

De acuerdo con un análisis realizado por Jesús Guzmán, especialista en tecnología, programación e Inteligencia Artificial, algunas de las compañías telefónicas más utilizadas en México ya cuentan con medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos de los usuarios.

Los resultados del análisis marcaron a las siguientes plataformas como seguras:

Telcel: Fue considerada segura, ya que reforzó sus sistemas tras incidentes previos. Actualmente cuenta con CAPTCHA y validación mediante número telefónico

AT&T: fue calificada como segura, debido a que solicita CAPTCHA y envía un código SMS para verificar que el usuario sea dueño de la línea. Aunque presenta algunos errores técnicos, no expone datos sensibles.

Bait: proceso se realiza mediante el validador de Altán, lo que brinda mayor seguridad.

Revo: Utiliza igualmente la plataforma de validación de Altán.

Este análisis se realizó mediante pruebas técnicas y revisión de código, evaluó si los sitios exponen información sensible o cuentan con filtros de validación.

Aunque según el análisis, la plataforma de Movistar no valida de forma robusta que quien realiza el trámite sea realmente el titular del número, salvo en procesos de desvinculación.

El especialista agregó que varias compañías utilizan validadores externos, lo que no necesariamente representa un riesgo de seguridad.

¿Cómo registrar tu línea celular en México en una página oficial?

La CRT habilitó el portal oficial donde los usuarios pueden ubicar la plataforma correspondiente a su operador telefónico.

Solo debes ingresar al sitio oficial, seleccionar tu compañía y seguir los pasos indicados para completar el registro de tu línea celular.

Entre las compañías que aparecen en el listado oficial destacan:

Telcel

AT&T

Unefon

Bait

Movistar

Virgin Mobile

Pillofon

OXXO CEL

Izzi

Netwey

Weex

Sky / Skycel

Chedraui Móvil

Mega Móvil

Red Potencia

Yo Mobile

Y decenas de Operadores Móviles Virtuales (OMV) adicionales registrados ante la autoridad.

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