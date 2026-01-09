Ante el esperado lanzamiento al mercado del nuevo smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra, se dice que este podría tener un precio para México de 23 mil 50 pesos, sin embargo, esta cifra no es oficial, mientras que entre filtraciones y rumores las características claves de este modelo serán:

Procesador Snapdragon 8 Gen 4 o Exynos 2600

Memoria y Almacenamiento: 16GB RAM y hasta 1TB UFS 4.0

RAM LPDDR5X

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.89″ con recubrimiento antirreflejo

Cámaras: Sensor principal 200MP (Sony), teleobjetivos 3x (12MP) y 5x (50MP), gran angular 50MP, frontal 12MP

Batería: 5,400 mAh con carga rápida de 60W/65W y carga inalámbrica Qi2

Software/IA con mayor integración de funciones de inteligencia artificial

Con Perplexity, nueva inteligencia artificial

Conectivida Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 y NFC

Android 16 con capa One UI

En las características visuales y de diseño para el Samsung Galaxy S26 Ultra, vendrían con mejoras de elegancia en su cuerpo y estructura con un marco de titanio y un grosor de apenas 7.9mm; además de que vendrá con S-Pen integrado.

Samsung Galaxy S26 Ultra: precio en México y sus características clave (Samsung )

¿Cuándo será el lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra?

La presentación oficial del Samsung Galaxy S26 se prevé durante el magno evento de la marca tecnológica, el Galaxy Unpacked programado para el próximo 25 de febrero de 2026 desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos.