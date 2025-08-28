Este 28 de agosto fue el lanzamiento oficial del Google Pixel 10 en México, para alegría de todos los fans de los gadgets y smartphones.

Si eres de los muchos que tienen planeado comprar un Google Pixel 10 ahora que está disponible de manera oficial en México, a continuación te diremos dónde lo puedes encontrar.

¿Dónde comprar el Google Pixel 10 en México?

De acuerdo con los responsables de la marca en nuestro país, el Google Pixel 10 se puede conseguir en México en las siguientes 4 tiendas y distribuidores:

AT&T

Coppel

Liverpool

Telcel

Google Pixel 10 (Google / sitio web: store.google.com)

Es aquí donde podrás encontrar todos los modelos del Google Pixel 10 en México, además del Google Pixel 9a, que también llega a territorio mexicano junto a sus hermanos mayores.

El precio en el que se venderán los equipos en dichas tiendas es el siguiente:

Google Pixel 9a: 11 mil 999 pesos

Google Pixel 10: 19 mil 999 pesos

Google Pixel 10 Pro: 25 mil 999 pesos

Google Pixel 10 Pro XL: 30 mil 999 pesos

Los dispositivos de Google se podrán adquirir en tiendas físicas y portales en línea de los distribuidores oficiales desde el 28 de agosto de 2025.

Google Pixel 10 (Pablo López/SDPnoticias)

Google Pixel 10 no se venderá de forma oficial en otras tiendas

De momento, solo 4 tiendas distribuirán de manera oficial el Google Pixel 10 en México, no se podrá adquirir en otros negocios hasta nuevo aviso.

Esto no quiere decir que no puedas encontrar el Google Pixel 10 de manera “externa”; sin embargo, si lo consigues por esta vía, el equipo no tendrá el soporte oficial.

En otras palabras, tu celular carecerá de garantía tanto en software como hardware .

Además, no se asegura que tenga todas las funcionalidades activadas con las que llegará a distribuidores oficiales.

Dependiendo del éxito del equipo en el país, es posible que se hagan acuerdos con otros distribuidores en todo el territorio nacional.