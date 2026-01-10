Realme presentó su smartphone “Realme GT 8 Pro Dream Edition“, una edición especial inspirada en el equipo Aston Martin Aramco F1, el cual ya está disponible en México y cuenta con características únicas.

Si te interesa saber más del Realme GT 8 Pro Dream Edition, aquí te daremos todos los detalles, incluido su precio en México.

Realme GT 8 Pro Dream Edition (Realme)

Precio del Realme GT 8 Pro Dream Edition

El Realme GT 8 Pro Dream Edition está disponible en México desde el pasado 8 de enero de 2026, con un precio de 21,999 pesos en Mercado Libre.

Hay que señalar que, hasta donde se informó, el Realme GT 8 Pro Dream Edition solo estará disponible en Mercado Libre de manera oficial, siendo este un distribuidor autorizado de la marca de smartphones.

Otra cosa que hay que mencionar es que actualmente el equipo tiene una promoción del 50% de descuento, pues su precio original es de 43,998 pesos, por si te interesa aprovechar.

No hay detalles si la promoción será indefinida o tendrá alguna fecha límite, por lo que si te interesa el equipo, recomendamos que veas si lo puedes adquirir lo antes posible; también tomando en cuenta que es una edición limitada.

Características del Realme GT 8 Pro Dream Edition

El Realme GT 8 Pro Dream Edition cuenta con un procesador SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, que da una potencia de 16 GB de RAM y un almacenamiento de 1 TB.

Además el Realme GT 8 Pro Dream Edition cuenta con una pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas y una batería de 7.000 mAh.

Sin embargo, más allá de su diseño, lo que más destaca es su módulo de cámaras, con un teleobjetivo de 200 MP y gran angular de 50 MP; toda esta sección es desmontable e intercambiable, dependiendo del gusto de cada usuario.

En cuanto a diseño, el equipo mantiene Aston Martin Racing Green como color principal, junto al Lime Essence.

La cubierta cuenta con con pintura metálica de grado automotriz, mientras que el cuerpo es de doble curva con un marco medio metálico. En el centro, cuenta con el logotipo de Aston Martin.

También incluye una caja edición limitada refleja el esquema de color del teléfono. El cual cuenta con un set de herramientas del módulo de cámara intercambiable y un pin de SIM con forma de coche de F1.