Poco M7 de Xiaomi es un smartphone de gama baja que ha generado interés por su excelente relación calidad y precio.

Acá te compartimos sus principales características, precio y lo que debes de saber del Poco M7 de Xiaomi.

Poco M7 de Xiaomi México (Xiaomi México )

Características del Poco M7 de Xiaomi México

Éstas son las principales características del Poco M7 de Xiaomi México:

Pantalla:

Tamaño: 6.9 pulgadas, Full HD+.

Tasa de refresco: 144 Hz

Procesador:

Snapdragon 6s Gen 3, fabricado en un proceso de 6 nm

Cámaras:

Principal: 50 MP, buen desempeño en condiciones de poca luz

Frontal: 8 MP, adecuada para selfies y videollamadas

Batería:

7,000 mAh (una de las más grandes de Poco): Hasta 28 horas de reproducción de video, 46 horas de llamadas y 29 horas de lectura

Soporte para carga rápida de 33 W

Carga inversa de 18 W

Tecnología y más detalles:

Resistencia a bajas temperaturas: Rendimiento de la batería a -20°C

NFC

Ecosistema interconectado: Responde llamadas en tablets o computadoras cercanas son sesión iniciada en tu cuenta Xiaomi

Versión Xiaomi HyperOS: Integra funciones de Google AI

Certificación IP64, resistente a salpicaduras y polvo

Hasta 16 GB de RAM (8 GB físicos + 8 GB de extensión virtual)

Hasta 2 TB de almacenamiento ampliable

Diseño:

Esquinas redondeadas para un agarre cómodo y ergonómico

Textura: Acabado tipo roca

Colores: Plata, Negro y Azul

En conclusión, el Poco M7 de Xiaomi está diseñado por usuarios que buscan un teléfono de gama baja, no tan costoso, pero que tenga durabilidad respecto a la batería y pantalla fluida.

¿Cuál es el precio del Poco M7 de Xiaomi México?

El Poco M7 de Xiaomi tiene un precio de 2 mil 999 pesos en la tienda oficial de Xiaomi.

¿A partir de cuándo está disponible el Poco M7 de Xiaomi México?

Desde hace unos meses se encuentra disponible el Poco M7 de Xiaomi en México.

Éste podrás comprarlo directamente en la tienda física o tienda en línea de Xiaomi.

