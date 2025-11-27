Llegó el Xiaomi POCO F8 Ultra, te decimos cuánto cuesta en México y qué esperar del smartphone.

Xiaomi anunció el lanzamiento de sus nuevos celulares premium de la serie POCO, nos referimos a la versión F8 Pro y F8 Ultra.

¿Cuánto cuesta el smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra?

Si quieres saber cuánto cuesta en México el smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra, acá te lo contamos.

El precio del POCO F8 Ultra no ha sido revelado aún; de cualquier manera, se espera que ronde los 14 mil 500 a 15 mil pesos.

Cabe señalar que el POCO F8 Ultra se podrá comprar en la tienda en línea de Xiaomi y tiendas físicas de la marca en México.

Xiaomi POCO F8 Ultra (Xiaomi )

A partir de este 26 de noviembre, Xiaomi ya tiene a la venta el POCO F8 Pro, cuyo costo es de:

POCO F8 Pro de 12 GB RAM con 256 GB de almacenamiento: 10 mil 999 pesos

POCO F8 Pro de 12 GB RAM con 512 GB de almacenamiento: 11 mil 999 pesos

Tanto en el Xiaomi POCO F8 Ultra y Pro se podrán comprar a meses sin intereses pagando con tarjetas bancarias.

¿Qué esperar del smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra?

El smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra es un celular con gran potencia a un costo bajo.

Así que puedes esperar un rendimiento del dispositivo excelente sin invertir mucho.

En cuanto a sus características, el Xiaomi POCO F8 Ultra tiene:

Pantalla HyperRGB AMOLED de 6.9 pulgadas

Resolución 1.5K, 2680 x 1200 pixeles, muestro táctil de 480 Hz y tasa de refresco de 120 Hz

Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)CPU Oryon con 2 x núcleos Prime a 4.6 GHz, 6 x núcleos de desempeño a 3.62 GHz, aceleración de IA basada en hardware y Chip VisionBoost D8 para pantalla

Sistema operativo HyperOS3

Memoria RAM de 12/ 16 GB LPDDR5X y almacenamiento de 256/512 GB UFS 4.1

Batería de 6500 mAh con HyperCharge por cable de 100 E e inalámbrica de 50 W

Cámara de 50 MP Light Fusion 950 con estabilización óptica OIS, cámara frontal de 32 MP

Sound by Bose con altavoces estéreo simétricos y un potente subwoofer

Resistencia al polvo y al agua IP68

Soporte para eSIM

Audio Hi-Res

Dolby Atmos

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

NFC

Colores disponibles: negro mate y mezclilla