El Realme 15 Pro 5G es el nuevo smartphone insignia de gama media-alta de la marca, apostando principalmente por un diseño bastante atractivo.

Aunque el Realme 15 Pro 5G también representa un salto técnico respecto a sus predecesores, incorporando tecnologías que antes estaban reservadas a gamas premium.

Te dejamos en 5 puntos la experiencia que tuvimos probando el Realme 15 Pro 5G:

El diseño es lo más interesante del Realme 15 Pro 5G La pantalla del Realme 15 Pro 5G es de las mejores Realme 15 Pro 5G tiene un muy buen rendimiento Las cámaras del Realme 15 Pro 5G son buenas, aunque nada del otro mundo La batería del Realme 15 Pro 5G es muy competente

Realme 15 Pro 5G (Pablo López/SDPnoticias)

El diseño es lo más interesante del Realme 15 Pro 5G

El diseño es lo más interesante del Realme 15 Pro 5G; desde el momento en el que lo sacas de la caja, se siente la diferencia con respecto a otros equipos de cualquier marca.

El dispositivo presume un diseño con acabados en terciopelo, por lo menos en la edición que nos facilitaron; la cual se siente muy bien al tacto, al punto de que no querrás ponerle un protector de plástico.

Además, cuenta con un marco de aluminio que le da rigidez sin sacrificar ligereza, el cual está reducido para darle espacio a su pantalla curva.

Sin olvidar que cuenta con todas las certificaciones de resistencia al agua, polvo y caídas; lo cual te da más seguridad al momento de usarlo.

Realme 15 Pro 5G (Pablo López/SDPnoticias)

La pantalla del Realme 15 Pro 5G es de las mejores

Otra cosa a destacar es que la pantalla del Realme 15 Pro 5G es de las mejores que hay actualmente dentro de esta gama.

Se trata de un panel AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución 1.5K (2800 x 1280), tasa de refresco de 144 Hz y brillo pico de 6500 nits.

En términos simples, se trata de una de las pantallas más brillantes del mercado, que funciona perfectamente tanto en espacios cerrados como abiertos, así como en contextos oscuros o muy iluminados.

Esto la hace perfecta para juegos gaming y streaming. Además, la retroalimentación hace que haya nulo “lag” entre las pulsaciones en el panel y la respuesta de este.

Realme 15 Pro 5G (Pablo López/SDPnoticias)

Realme 15 Pro 5G tiene un muy buen rendimiento

El Realme 15 Pro 5G tiene un muy buen rendimiento, gracias a una buena arquitectura en su hardware.

Incorpora el Snapdragon 7 Gen 4, que alcanza hasta 2.8 GHz, acompañado por la GPU Adreno 722. Nosotros contamos con la versión de 12 GB de RAM, con 256 GB de almacenamiento.

Lo cual lo hace un equipo bastante equilibrado, sobre todo de salida; es decir, para aquellos buscan un equipo competente de manera inmediata y que puede funcionar muy bien a mediano plazo.

Nuestra única queja en este apartado es el de casi todo los equipos actuales: No cuenta con ranura microSD para expandir el almacenamiento, que es una ayuda para que el equipo no se “sobrecargue” si se bajan muchas aplicaciones.

Realme 15 Pro 5G (Realme)

Las cámaras del Realme 15 Pro 5G son buenas aunque nada del otro mundo

Uno de los puntos importantes actualmente en el mundo de la telefonía, son los sensores.

En este caso, hay que decir las cámaras del Realme 15 Pro 5G son buenas aunque nada del otro mundo; claro que las opciones de inteligencia artificial ayudan bastante.

El equipo apuesta por una configuración dual trasera de 50 MP + 50 MP, con sensor principal Sony IMX896 y estabilización óptica (OIS).

La segunda cámara es un ultra gran angular ideal para paisajes y tomas grupales.

Aunque tienen una buena calidad en su configuración inicial, al momento de usar el zoom la definición baja dramáticamente y se nota de forma evidente.

La cámara frontal también sorprende con 50 MP y grabación en 4K, pensada para crear de contenido, videollamadas de alta calidad y selfies detallados.

Lo mejor de este apartado no son los lentes en sí, si no el nuevo sistema AI Edit Genie; una herramienta, que permite aplicar filtros, recortes y ajustes, ya sea por comandos de voz o prompts tradicionales.

Cosa que te permite jugar y mejorar de buena manera todas tus tomas, siendo de las mejores aplicaciones de inteligencia artificial en cámaras, hasta el momento.

Foto tomada con el Realme 15 Pro 5G (Pablo López/SDPnoticias)

La batería del Realme 15 Pro 5G es muy competente

Finalmente, tenemos que decir que la batería del Realme 15 Pro 5G es muy competente, dando una gran autonomía a los usuarios,

La batería es de 7000 mAh, una cifra que supera ampliamente el promedio del mercado.

Esto se traduce en hasta 22 horas de reproducción de video, 12 horas de navegación y más de 48 horas en uso mixto .

Cosa que se puede maximizar un poco si activas el ahorro de batería, por lo que tenemos un dispositivo del cual no te debes de preocupar por recargar seguido.

Aún así, la carga rápida de 80W permite recuperar el 50% de la batería en apenas 25 minutos, lo que lo convierte en un aliado para usuarios intensivos, viajeros o gamers que no pueden permitirse largas esperas.

Realme 15 Pro 5G (Realme)

¿Vale la pena el Realme 15 Pro 5G?

El Realme 15 Pro 5G es sin lugar a dudas una gran opción dentro de ese páramo extraño que es la gama media-alta, con equipos de capacidades premium; pero relativamente más accesibles.

Desde su diseño hasta su rendimiento y batería, el Realme 15 Pro 5G llama bastante la atención y ofrece un producto competente en el mercado.

Si bien sus cámaras no son nada que no se pueda encontrar en otros equipos premium, e incluso en algunos medios; lo que hace que estas sean relevantes son las grandiosas opciones de inteligencia artificial.

Así que si estás pensando en cambiar de celular ahora que se acercan las fiestas de fin de año, tal vez deberías de darle una revisada a este equipo.