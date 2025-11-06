Uno de los smartphones más solicitados en este final de 2025 es el Vivo X300 Pro, del cual muchos esperan su precio en México.

Si tú también estás interesado en el Vivo X300 Pro, aquí te daremos todos los detalles, incluido su posible precio en México.

Precio del Vivo X300 Pro en México

De momento no hay una distribución oficial del Vivo X300 Pro; sin embargo, en caso de llegar al país, se estima que su precio en México rondaría entre los 21 mi y los 25 mil pesos.

Es decir, el precio del Vivo X300 Pro en México sería de un smartphone de gama alta, siendo este su principal mercado en otras regiones donde está disponible, como China.

Si bien la marca no ha hecho un anuncio oficial, varias tiendas en línea han comenzado a listar el producto; así que pronto podríamos tener alguna novedad.

Hay que señalar que dichas tiendas son de confianza u oficiales de algunas otras marcas, de ahí que muchos estén al pendiente de un posible anuncio.

Igualmente estaremos revisando cualquier actualización acerca de la llegada y el precio del Vivo X300 Pro.

Características del Vivo X300 Pro

El Vivo X300 Pro es uno de los smartphones más interesantes de reciente lanzamiento, pues cuenta con unas características únicas en su tipo.

Entre otras cosas, el Vivo X300 Pro cuenta con una pantalla AMOLED LTPO 2K de 6.78 pulgadas, lo cual le da una buena definición y retroalimentación.

Por su parte, su procesador es un Dimensity 9500 con arquitectura de 4 nm, uno de los más poderosos actualmente, asegurando un gran rendimiento.

Lo cual se ve potenciado por una memoria interna de entre 12 GB a 16 GB de RAM. De momento no se han dado detalles del almacenamiento.

La cámara principal es de 200 MP con óptica ZEISS, siendo una resolución bastante alta; aunque no se mencionó si cuenta con más lentes ni la definición de video.

Finalmente su batería es de 6510 mAh con carga rápida de 90W, cosa que proporciona una buena autonomía en teoría.