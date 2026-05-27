La famosa plataforma de video, YouTube busca la transparencia en sus video, por lo que implementará un sistema para identificar contenido generado por inteligencia artificial (IA).

Esto con el objetivo de transparentar y controlar los vídeos creados con inteligencia artificial, así como evitar los problemas de suplantaciones de identidad o vídeos manipulados.

Pues YouTube busca la protección dentro de su plataforma con herramientas para proteger la imagen e información difundida dentro de la aplicación.

YouTube detectara en automático video con contenido generado por inteligencia artificial

En las medidas que implementará YouTube para el contenido generado por inteligencia artificial, será con un sistema que detectará en automático si este se fue creado por la IA.

Por lo que a partir de mayo 2026, YouTube comenzó a trabajar con un sistema interno que identifica automáticamente contenido generado con inteligencia artificial, de no tener etiqueta de IA, la plataforma la añadirá de forma automática.

Si el creador del video considera que hubo un error de señalamiento por contenido generado por inteligencia artificial, podrá solicitar modificaciones y aclaraciones desde YouTube Studio.

Sin embargo, si es contenido fue creado con herramientas de inteligencia artificial de YouTube, como Veo o Pantalla Fantástica, o contenido de metadatos de C2PA con IA generativa, la etiqueta será permanente.

YouTube Premium (Unsplash)

Etiquetas visibles en video y short de YouTube para identificar contenido generado por inteligencia artificial

Ante la identificación de contenido generado por inteligencia artificial, las etiquetas serán de suma importancia en YouTube, por lo que también serán más visibles para que usuarios puedan identificarlos rápidamente mientras ven un video.

Por lo que estas etiquetas para identificar contenido generado por inteligencia artificial en YouTube aparecerá justo debajo del reproductor de vídeo encima de la descripción en video largos.

Mientras que la etiqueta de contenido generado por inteligencia artificial en YouTube en shorts aparecerá con una superposición en el propio vídeo.