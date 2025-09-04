¿Quieres saber cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 FE en México? Este será el precio del smartphone gama alta.
El nuevo Galaxy S25 FE fue anunciado por Samsung Electrónics este 4 de septiembre. Se trata de un smartphone accesible para los usuarios por su costo.
Precio del Samsung Galaxy S25 FE en México; este es el precio del smartphone gama alta
El Samsung Galaxy S25 FE en México podrá comprarse a partir del viernes 26 de septiembre. Su precio y versiones serán estas:
- Samsung Galaxy S25 FE de 128 GB: 15 mil 499 pesos
- Samsung Galaxy S25 FE de 256 GB: 16 mil 999 pesos
La versión de 512 GB no se encontrará disponible para México, de acuerdo con lo publicado por Samsung en un comunicado.
Cabe mencionar que el smartphone estará disponible en:
- Tiendas físicas de Samsung
- Sitio web de Samsung (www.samsung.com)
- Samsung Shop APP
Al comprar el Samsung Galaxy S25 FE, los usuarios tendrán 6 meses de acceso del plan Google AI Pro con acceso a funciones de:
- Gemini
- Flow
- NotebookLM
Características del smartphone Samsung Galaxy S25 FE
El Samsung Galaxy S25 FE es un dispositivo con una gran rendimiento tanto para streaming, multitarea o edición.
A continuación, te enlistamos las características de este smartphone:
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6.7 pulgadas
- Frecuencia de actualización de 120Hz (60/120Hz)
- Vision Booster
- Cámara ultra gran angular de 12 MP (F2.2, FOV 123˚), Cámara gran angular de 50 MP (OIS F1.8, FOV 84˚), Cámara teleobjetivo de 8 MP con (zoom óptico 3x, OIS F2.4, FOV 32˚) y Cámara frontal de 12 MP (F2.2, FOV 80˚)
- Photo Assist para mejorar edición de fotografías con Generative Edite, Instant Slow y Audio Eraser
- Funciones de Gémini Live, Now Bar y Circle to Search con Google para simplificar tareas
- Procesador Exynos 2400
- Sistema operativo Android 16 / One UI 8
- Batería de 4, 900 mAh con soporte de carga por cable de 45W
- Conectividad y Red: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth v 5.4
- Resistencia al agua IP68 con inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante máximo 30 minutos
Lo destacado del Samsung Galaxy S25 FE es que se encuentra optimizado con One UI 8 y agentes de IA multimodales.
Además, una experiencia de cámara premium con las últimas funciones impulsadas por IA de ProVisual Engin.