Los datos de 13 millones de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se están vendiendo en la dark web, denunciaron cuentas de información sobre ciberseguridad.

Dark Web Imfomer señaló que la venta de la base de datos cuesta 300 dólares, unos cinco mil 300 pesos mexicanos.

De acuerdo con lo reportado, los datos del SAT que se venden en la dark web incluyen:

RFC

Nombres (personal o de empresa)

Direcciones fiscal

Código Postal

Referencias de localización y vecindario

Otros datos

Hackers venden en la dark web información confidencial de contribuyentes del SAT

La propia descripción califica los datos del SAT como una base de datos masiva con información confidencial de contribuyentes de México.

También explica que la información tiene alto valor estratégico para investigaciones financieras, auditorias, análisis de mercado, inteligencia comercial de operaciones.

Venta de datos de contribuyentes del SAT incluye a personas físicas y grandes corporacione

Los registros del SAT incluyen a personas física y morales, es decir, empresas, que tiene actividad económica activa en el país.

En cuanto a empresas incluyen a pequeñas pero también a grandes corporaciones.

El hacker que vende los datos tiene el usuario de @gordo y su imagen incluso describe a un hombre comiendo una hamburguesa y otros alimentos.