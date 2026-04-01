La empresa de inteligencia artificial, Anthropic, filtró por error el código fuente interno de su herramienta de programación Claude Code y ahora no puede borrarlo de internet.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Anthropic envío miles de solicitudes de eliminación por derechos de autor para borrar las copias, pero el alcance de la filtración es mayor.

Anthropic filtró accidentalmente el código fuente de Claude

Durante una actualización rutinaria, Anthropic filtró el código fuente de Claude Code, conformado por cerca de 1.900 archivos y más de 512 mil líneas de código.

Anthropic filtra accidentalmente el código fuente de Claude (@SantiTorAI / X )

Esto luego de que la compañía incluyó por error un archivo de depuración en el paquete oficial de su herramienta de programación con IA, publicado en la plataforma de distribución de software para desarrolladores.

El incidente expuso más de 500 mil líneas de código y archivos internos, revelando funciones experimentales y nombres de modelos aún no anunciados.

Esto ha permitido tener acceso en profundidad la anatomía actual de Claude Code, los planes internos sobre siguientes iteraciones y las principales limitaciones con las que cuenta ahora mismo.

En la filtración el código menciona a:

BUDDY, una mascota virtual de tipo Tamagotchi para aumentar la retención de los usuarios

KAIROS, un asistente activo en segundo plano que registra observaciones a lo largo de la jornada

Nombres internos de modelos de lenguaje que no se han anunciado, como Capybara, Fennec y Numbat, que son versiones alternas de Sonnet y Opus

Anthropic aseguró que esta filtración no comprometió datos de clientes ni expuso los pesos matemáticos de sus modelos de IA.

Destacó que se trató de un problema de empaquetado causado por un error humano y no de un fallo de seguridad.

Sin embargo, varios expertos en seguridad han externado su preocupación por las posibles vulnerabilidades de seguridad.

Anthropic no puede recuperar el código fuente de Claude luego de reescripción para evitar su eliminación

Chaofan Shou, investigador de seguridad de Solayer Labs, alertó sobre el descubrimiento y la propagación fue imparable.

Anthropic ha utilizado medidas legales y técnicas para intentar frenar la distribución del material, el cual ya ha sido replicado miles de veces en diversas plataformas.

Según información compartida Anthropic había enviado más de 8 mil solicitudes de retirada de contenido a GitHub, en un intento de contener la difusión.

Sin embargo, esta estrategia no ha funcionado luego de que el desarrollador coreano llamado Sigrid Jin reescribió la funcionalidad expuesta de Claude Code en otros lenguajes de programación para evitar que la eliminen.

Esa versión alternativa ya acumula miles de descargas en GitHub, ahora el código es permanente y Anthropic no puede recuperarlo.