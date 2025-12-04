Como cada año, Google está lanzando un recuento de los últimos 12 meses, una de las cosas que más han llamado la atención es la lista de 10 actores más buscados de 2025.

Esta lista de los actores más buscados de 2025 en Google es una sorpresa, pues tiene a personalidades de distintos proyectos de gran perfil que salieron en el año.

Lista de los 10 actores más buscados de 2025 en Google

Esta es la lista de actores más buscados de 2025 en Google; la gran mayoría son actores y actrices de Estados Unidos:

Mikey Madison, actriz de Anora (@melissa.hernandez / Instagram)

Como podemos ver, la única actriz extranjera en la lista de los actores más buscados de 2025 en Google es Song Ji Woo, que se hizo famosa gracias a El Juego del Calamar.

De hecho todos los actores y actrices que fueron buscados en el año, tuvieron participación en series o películas de alto impacto en los últimos 12 meses.

Además de que gran parte es talento joven, lo cual también demuestra que cambio generacional que se está viviendo en la industria del entretenimiento.

Bella Ramsey (Jordan Strauss / Invision/AP)

¿Dónde aparecieron las personalidades de la lista de actores más buscados de 2025 en Google?

Si no ubicas bien a todas las personalidades de la lista de actores más buscados de 2025 en Google, a continuación te diremos en dónde aparecieron.

Mikey Madison de 26 años fue la revelación de inicios de año al ser la protagonista de Anora , que le valió el Premio Oscar a Mejor Actriz.

, que le valió el Premio Oscar a Mejor Actriz. Lewis Pullman de 32 años fue parte de Twisters, película sorpresa del verano, y la infravalorada Thunderbolts .

. Isabela Merced de 24 años estuvo en dos producciones importantes de Warner Bros., primero en The Last of Us de HBO Max, y después en Superman.

de HBO Max, y después en Song Ji Woo de de 27 años, como ya mencionamos, fue parte de la temporada final de El Juego del Calamar.

Kaitlyn Dever de 28 años también estuvo en la segunda temporada de The Last of Us como Abby.

como Abby. Charlie Hunnam de 45 años apareció en Jungleland, Shantaram y Monstruo: La historia de Ed Gein.

Bella Ramsey de 22 años regresó como Ellie en la segunda temporada de The Last of Us.

Gavin Casalegno de 26 años estuvo en The Summer I Turned Pretty, película muy popular entre el público adolescente.

película muy popular entre el público adolescente. Emma Myers de 23 años, además de regresar en Merlina, fue parte del fenómeno de Minecraft .

. Walton Goggins de 54 años es un caso curioso, aunque apareció en The White Lotus, su fama viene por su papel en Fallout del 2024.