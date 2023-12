En abril del 2022 se dio a conocer que habría una película de Minecraft protagonizada por Jason Momoa -44 años-, y ahora una actriz de Merlina se unirá al reparto.

Desde el 2014 se habían dado a conocer los planes de realizar una película de Minecraft; para el 2022 se reveló que sería protagonizada por Jason Momoa.

Y ahora, a través de medios especializados y redes sociales, se ha dado a conocer que una actriz de Merlina se estará uniendo al reparto de la película de Minecraft.

Esta será la actriz de Merlina que se unirá a la película de Minecraft

Hay muchas expectativas en torno a la película de Minecraft, especialmente ahora que se dio a conocer que una actriz de Merlina se unirá al cast.

Pues de acuerdo con Deadline, Emma Myers -21 años- de Merlina, se unirá al reparto de la película de Minecraft de Warner y Legendary.

Cabe recordar que Emma Myers interpretó a Enid Sinclair, la mejor amiga de Merlina en la serie de Netflix y actualmente protagoniza la comedia Family Switch de McG.

En el elenco previo que se había anunciado para la película de Minecraft, estaban:

Jason Momoa

Danielle Brooks -34 años-

Sebastian Eugene Hansen -edad desconocida-

No obstante, pese al fichaje de Emma Myers, actriz de Merlina, aún no se han dado a conocer más detalles de la trama de la película de Minecraft.

Se espera que las grabaciones de la película de Minecraft, que ahora incluirán a Emma Myers, actriz de Merlina, inicien a finales del mes en Nueva Zelanda.

Emma Myers de Merlina, se une a la película de Minecraft (@ememyers / Instagram)

Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos, estrenará película en 2025

No cabe duda que las películas basadas en videojuegos se han convertido en todo un éxito, tal y como lo fueron en su momento la de Mario Bros. y Five Nights At Freddy’s.

Es por eso que ahora con la película de Minecraft, se tiene una gran expectativa a su alrededor, especialmente ahora que será protagonizada por Jason Momoa y Emma Myers, de Merlina.

Cabe recordar que Minecraft se ha consolidado como uno de los videojuegos mas populares de los últimos años de The Mojang Box.

Pues de acuerdo con las cifras, Minecraft se ha consolidado como el juego más vendido de todos los tiempos con más de 300 millones de copias vendidas.

De igual manera, Minecraft cuenta con casi 140 millones de jugadores activos mensuales y es uno de los más populares entre los streamers de Twitch y youtubers con contenido de videojuegos.

