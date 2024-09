¿Quién es Sentry? El es el superhéroe de Marvel que aparecerá en Thunderbolts y que es interpretado por Lewis Pulman de 31 años de edad.

El tráiler de Thunderbolts se ha estrenado y reveló cómo luce el actor Lewis Pullman como Sentry, el superhéroe de Marvel.

Por lo que te decimos detalles quién es Sentry, el superhéroe que debutará en Thunderbolts para la nueva película del UCM, como:

¿Quién es Sentry?

¿Qué edad tiene Sentry?

¿Sentry tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Sentry?

¿Sentry tiene hijos?

¿Cuáles son los poderes de Sentry?

¿En qué ha trabajado Sentry?

¿Cuánto mide Sentry?

¿Qué tan fuerte es Sentry?

Sentry estará en Thunderbolts, la nueva película de Marvel

Sentry es el superhéroe de Marvel que aparecerá en Thunderbolts (Marvel Comics)

¿Quién es Sentry?

Sentry es uno de los personajes de Marvel más poderosos hasta el momento, cuyo debut fue en el año 2000 en el cómic #1 The Sentry.

Sentry, quien en realidad se llama Robert Reynolds, es un hombre alcohólico depresivo de mediana edad que tiene delirios psicóticos y sobrepeso.

Pero un día Bob dio con un extraño suero que era la réplica del supersoldado del Capitán América convirtiéndose en Sentry, el superhéroe más poderoso de la Tierra.

¿Qué edad tiene Sentry?

Si bien no se ha especificado bien la edad de Sentry, un hombre canadiense que vive en Nueva York, se le ha señalado como “un hombre de mediana edad”.

¿Sentry tiene pareja?

De acuerdo con los cómics de Marvel, Sentry tenía una esposa llamada Lindy Roberts, pero fue asesinada por Bullseye cuando se hacía pasar por Hawkeye.

¿Qué signo zodiacal es Sentry?

No se ha revelado cuándo nació Sentry, por lo que no se puede saber ni sub edad ni qué signo zodiacal es.

¿Sentry tiene hijos?

En la historia de Sentry, no se ha revelado que el superhéroe de Marvel tenga hijos o alguna clase de descendencia.

¿Cuáles son los poderes de Sentry?

Entre los poderes de Sentry que se formaron al tomar el suero del supersoldado, están:

Absorber la energía del sol

Tiene el poder de un millón de estrellas explotando

Vuelo

Superfuerza

Visión láser

Regeneración

Invulnerabilidad

Supervelocidad

¿En qué ha trabajado Sentry?

Poco se sabe de la vida anterior de Robert, mejor conocido como el superhéroe Sentry, pero al convertirse en superhéroe, ha estado en diferentes afiliaciones como:

Sentry ha formado parte de diferentes alianzas como:

Los Vengadores

Los Nuevos Vengadores

Vengadores oscuros

Jinetes del Apocalipsis

¿Cuánto mide Sentry?

De acuerdo a la información, Sentry mide alrededor de 1.88 metros de estatura.

¿Qué tan fuerte es Sentry?

Sentry es considerado como el superhéroe de la Tierra más poderoso y tiene un potencial casi ilimitado cuando está estable.

Sin embargo Sentry también tiene una contraparte llamada el Void o el Vacío, siendo la encarnación viva de los temores y emociones del Sentry.

Él es el contrapeso y el aspecto negativo del Sentry, aunque técnicamente Void es una fuerza; aunque puede tomar cualquier forma que desee.

Al interactuar con el Sentry normalmente se manifiesta con forma humana y se sabe que es capaz de destruir la Tierra y tal vez el universo entero.

Sentry estará en Thunderbolts, la nueva película de Marvel

Como ya se reveló en el tráiler de Thunderbolts, Sentry será el nuevo personaje que será introducido en la nueva película de Marvel.

Aunque no se ha revelado mucho sobre qué papel tendrá Sentry en Thunderbolts, ya se especula que será el villano a vencer.

Incluso algunos piensan que Thunderbolts tendrá que proteger de alguna manera a Sentry al estar relacionado con la réplica del suero del supersoldado del Capitán América.