Google ha estado lanzado un recuento de las búsquedas destacadas de este 2025 y una de sus estadísticas fue de películas, algunas de ellas alabadas por la crítica y otras por los fans.

Esta lista es el reflejo del interés y las preferencias de los usuarios en cuanto a películas que estuvieron de estreno este año.

Lista de las 10 películas más buscadas en Google en 2025 y dónde verlas

Esta es la lista de las películas más buscadas de 2025 en Google, siendo que todas ellas se encuentran fácilmente en algún sistema de streaming:

Anora, disponible en HBO MAX, Prime Video, Apple TV Superman, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV Minecraft Movie, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV Thunderbolts, disponible en Disney+ Sinners, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV Happy Gilmore 2, disponible en Netflix Final Destinatión: Blondlines, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV Weapons, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV 28 years later, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV Mission Imposible: The final reckoning, disponible en Paramount+, Prime Video y Apple TV

Happy Gilmore 2 en Netflix (Netflix)

Como se puede apreciar en la lista de Google, los usuarios mostraron interés en películas de de acción, comedia, super héroes y de terror.

Del mismo modo, sorprende porque otros grandes estrenos del 2025 como Los 4 Fantásticos o Jurassic World: Renace ni siquiera figuraron dentro del top 10.

Aún así, la lista de Google comprueba una vez más que las preferencias de los usuarios y las tendencias siguen siendo muy cambiantes.

Por lo que es probable en la lista del próximo año se muestren diferentes gustos en cuanto a cine entre los usuarios de Google.