Google ha estado lanzado un recuento de las búsquedas destacadas de este 2025 y una de sus estadísticas fue de películas, algunas de ellas alabadas por la crítica y otras por los fans.
Esta lista es el reflejo del interés y las preferencias de los usuarios en cuanto a películas que estuvieron de estreno este año.
Lista de las 10 películas más buscadas en Google en 2025 y dónde verlas
Esta es la lista de las películas más buscadas de 2025 en Google, siendo que todas ellas se encuentran fácilmente en algún sistema de streaming:
- Anora, disponible en HBO MAX, Prime Video, Apple TV
- Superman, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV
- Minecraft Movie, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV
- Thunderbolts, disponible en Disney+
- Sinners, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV
- Happy Gilmore 2, disponible en Netflix
- Final Destinatión: Blondlines, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV
- Weapons, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV
- 28 years later, disponible en HBO MAX, Prime Video y Apple TV
- Mission Imposible: The final reckoning, disponible en Paramount+, Prime Video y Apple TV
Como se puede apreciar en la lista de Google, los usuarios mostraron interés en películas de de acción, comedia, super héroes y de terror.
Del mismo modo, sorprende porque otros grandes estrenos del 2025 como Los 4 Fantásticos o Jurassic World: Renace ni siquiera figuraron dentro del top 10.
Aún así, la lista de Google comprueba una vez más que las preferencias de los usuarios y las tendencias siguen siendo muy cambiantes.
Por lo que es probable en la lista del próximo año se muestren diferentes gustos en cuanto a cine entre los usuarios de Google.