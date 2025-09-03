Hoy martes 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos resolvió un caso de monopolio, en el cual dictaminó que Google podrá mantener Chrome, pero con ciertas condiciones para rivales.

De acuerdo con el juez que llevó el caso, separar a Google de Chrome podría tener un impacto negativo para los usuarios.

Cabe señalar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos promovió una demanda antimonopolio, en la que solicitó, entre otras cosas, que Google se desvinculara de su buscador Chrome.

Caso antimonopolio: Google mantendrá Chrome, pero con condiciones para rivales

Este martes el juez Amit Mehta resolvió la demanda antimonopolio contra Google, en la cual falló que la compañía podrá mantener a su buscador Chrome.

Asimismo, determinó que Google puede continuar su alianza con el sistema operativo Android para ofrecerlo.

Sin embargo, en las condiciones de su decisión, el juez señaló que Google no podrá condicionar bajo contratos de exclusividad que los usuarios se vean forzados a utilizar Chrome.

Esta decisión incluye también a las herramientas Google Search, Google Assistant y a Gemini, la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) de la compañía.

Además, el juez Amit Mehta indicó que Google deberá compartir los datos que ha obtenido hasta el momento a través de dichas aplicaciones.

De acuerdo con el juzgador, el motivo de su decisión se debe a que Google ha modificado algunas prácticas monopólicas, las cuales habían sido señaladas en otro caso que también llevó en 2023.

Precisó que desde entonces el panorama del internet ha cambiado, pues ahora los buscadores de IA se han convertido en herramientas preferidas por los usuarios.

Por ello en este caso antimonopolio señaló que Google podrá mantener Chrome, en tanto se abierto con la información que ha logrado obtener mediante su buscador.

Como parte de la resolución los abogados de Google manifestaron que están abiertos a trabajar con Apple, con la finalidad de que Chrome pueda estar incorporado a Safari.

Google Chrome (Especial)

Caso antimonopolio: Departamento de justicia se extralimito al demandar a Google, resuelve juez

El juez Amit Mehta manifestó tras su fallo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se extralimitó al presentar una demanda contra Google para que se desvinculara de Chrome por un caso antimonopolio.

Señaló que este caso es diferente a lo sucedido con AT&T, compañía que sí separó sus servicios en 1982 tras ser demandada por el gobierno de Estados Unidos por prácticas monopólicas.

Amit Mehta indicó que no corresponde al Departamento de Justicia determinar si Google comete monopolio, por lo que la demanda solo tuvo el efecto de emitir restricciones para el gigante de internet.