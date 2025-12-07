Siguiendo con los conteos, ahora tenemos las 10 series más buscadas en Google 2025, donde Netflix se lleva varios puestos.

Sin embargo, estas 10 series más buscadas en Google 2025 también nos dejan ver que poco a poco Netflix va perdiendo hegemonía ante el resto de plataformas.

Adolescencia (Netflix)

Las 10 series más buscadas en Google 2025

Aquí te dejamos las 10 series más buscadas en Google 2025, así como la plataforma donde las puedes encontrar:

Monster: The Ed Gein Story - Netflix El Juego del Calamar 3 - Netflix Adolescence - Netflix Severance - Apple TV+ El Verano en que me Enamoré - Amazon Prime Video White Lotus - HBO Max Pluribus - Apple TV+ American Primeval - Netflix Alien: Earth - Disney+ Landman - Paramount+

Como podemos ver, Netflix se lleva los tres primeros lugares de las 10 series más buscadas en Google 2025, así como un puesto extra con American Primeval.

No obstante, la lista es bastante variada en el resto de puestos, con todas las plataformas aportando algo al conteo.

Lo que significa que la audiencia poco a poco se está dando cuenta de los contenidos que ofrecen las opciones más allá de Netflix.

Para 2026, HBO Max podría tener un gran año en búsquedas, con la llegada de El Caballero de los Siete Reinos y la nueva temporada de House of the Dragon.

Alien: Earth (Disney+)

Hay ausencias en las 10 series más buscadas en Google 2025

Si bien las 10 series más buscadas en Google 2025 son obras de las que se habló a lo largo del año, hay varias ausencias importantes.

Del lado de Netflix, ni la segunda temporada de Merlina ni el final de Stranger Things lograron tener búsquedas necesarias para entrar en la lista.

Por parte de HBO Max, destaca la ausencia de la segunda temporada de Peacemaker y The Last of Us, títulos que fueron bastante promocionados.

Mientras que Disney+ parece no descifrar la clave con las series de Marvel, pues no tenemos a Daredevil: Born Again, que en teoría fue muy esperada por los fans.