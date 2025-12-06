Google ya reveló la canción más buscada de 2025 y pertenece a KPop Demon Hunters, una de las series más populares del año.

Como cada año, Google revela los temas más buscados y a continuación te mostraremos el ranking de canciones más populares del navegador.

Un canción de KPop Demon Hunters fue la más buscada en Google

Google reveló el ranking de canciones más buscadas a lo largo del 2025 y se trata de Golden de KPop Demon Hunters.

Este tema es interpretado por HUNTR/X, el grupo de Kpop ficticio de la serie KPop Demon Hunters de Netflix.

La canción fue lanzada el 4 de julio de 2025 y fue el segundo sencillo de la banda sonora de KPop Demon Hunters.

Golden logró 7 millones de reproducciones en Estados Unidos en una semana, según información de Billboard y estuvo en el número 81 de la lista Billboard Hot 100.

Además, Golden de HUNTR/X ganó en la categoría de Mejor Canción Original de una película en los K-World Dream Awards.

Y está nominada en los Premios Grammy 2026 en:

Mejor Canción del Año

Mejor Canción escrita para medio visual

Mejor interpretación de pop dúo /grupo

Mejor grabación mezclada

Google revela su ranking de canciones más buscadas en 2025

Golden de HUNTR/X de la serie KPop Demon Hunters se llevó el primer puesto del conteo de canciones más buscadas en Google en 2025.

Pero hay otras 9 canciones que fueron las más buscadas en Google en 2025: