¿Sabes quién es Mikey Madison? La actriz de Anora que podría arrebatarle el Premio Oscar 2025 a Demi Moore.

En esta temporada de premios, una de las actrices que más ha llamado la atención es Mikey Madison.

Su interpretación en la película Anora del director Sean Beaker- de 53 años de edad- le ha merecido a Mikey Madison ser celebrada por la crítica y el público.

Por ello, acá te contamos acerca de la vida y trayectoria de Mikey Madison, actriz que puede sorprender a Demi Moore- de 62 años de edad- en los Premios Oscar 2025.

Mikey Madison, actriz de Anora (AMY SUSSMAN / Getty Images via AFP)

¿Quién es Mikey Madison?

Mikaela Madison Rosberg, conocida popularmente como Mikey Madison, es una actriz estadounidense de ascendencia judía.

Mikey Madison creció en una familia de psicólogos, al sur de California, en el Valle de San Fernando.

Tiene 4 hermanos (dos mujeres y dos hombres), uno de ellos es su gemelo y se llama Miles; su hermano menor Holden.

La carrera de Mikey Madison comenzó con algunas participaciones en algunos cortometrajes.

Sin embargo, es más conocida por su actuación en la película Anora.

¿Qué edad tiene Mikey Madison?

Actualmente, Mikey Madison tiene 25 años de edad. Nació el 25 de marzo de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

¿Quién es el esposo Mikey Madison?

La actriz de Anora, Mikey Madison, no tiene redes sociales.

Por ello, no se tiene conocimiento sobre la vida sentimental de Mikey Madison, actriz de Anora.

Mikey Madison, actriz de Anora (@melissa.hernandez / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mikey Madison?

Al haber nacido el 25 de marzo, Mikey Madison es del signo zodiacal Aries.

Cabe mencionar que los Aries se caracterizan por ser personas fuertes, apasionadas y fieles.

¿Cuántos hijos tiene Mikey Madison?

No se tiene conocimiento sobre si Mikey Madison tiene hijos.

Mikey Madison, actriz de Anora (@melissa.hernandez / Instagram)

¿Qué estudió Mikey Madison?

De acuerdo con Mikey Madison, ella fue educada en casa para dedicarse a la equitación.

La mamá de Mikey Madison la inscribiría a clases de actuación desde muy joven.

Mikey Madison, actriz de Anora (@melissa.hernandez / Instagram)

¿En qué ha trabajado Mikey Madison?

Mikey Madison comenzaría su carrera en cortometrajes. Hacia 2014, a la edad de 15 años, conseguiría un rol protagónico en Liza, Liza, Skies are Grey.

Posteriormente, en 2016, daría vida a Max Fox en a serie Better Things.

La carrera de Madison despegaría en 2019 con su participación en la película animada The Addams Family y actuando como Susan Atkins en One Upon a Time in Hollywood.

También Mikey Madison sorprendería en la pantalla como Amber Freeman en Scream 5.

El punto más alto de su carrera ha sido con Anora, donde se ha llevado el aplauso de la crítica especializada.

Mikey Madison, actriz de Anora (@melissa.hernandez / Instagram)

Mikey Madison, actriz de Anora, podría arrebatarle el Premio Oscar 2025 a Demi Moore

Por su talento y actuación en Anora, Mikey Madison podría quitarle a Demi Moore el Premio Oscar 2025.

Ambas interpretes compiten en la categoría de Mejor Actriz en la edición 97 de los premios de la Academia.

Pese a que Demi Moore es la favorita por su papel en La Sustancia, Mikey Madison ha cobrado relevancia en la temporada de premios Llevándose el BAFTA 2025.