Google anunció que hará cambios a sus servicios de publicidad según la normativa de Europa, luego de que la compañía fuera acusada de prácticas monopólicas.

De acuerdo con la acusación, Google estaba usando su posición dominante para establecer sus propias condiciones, provocando una competencia desleal.

Los cambios de Google vienen motivados por una multa por prácticas monopólicas

En septiembre de 2025, Europa le impuso una multa a Google por 3.5 mil millones de dólares por ser la causante de un entorno de competencia desleal en relación a sus servicios de publicidad.

La comisión de Bruselas le dio hasta el 14 de noviembre de 2025 para hacer los ajustes correspondientes; de lo contrario, Google tendría que pagar la multa completa, además de atenerse a otras sanciones de Europa.

Google (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Si bien la empresa no recurrirá a las separación de sus servicios de publicidad para generar una competencia equitativa de todas las partes, mandó una serie de ajustes para que sean analizados.

Sin dar a conocer en qué consisten estos compromisos, la Comisión Europea señaló que revisarán con cuidado el documento antes de tomar una decisión definitiva.

Esperando que con esto quede zanjado el problema de la posición dominante de Google en el apartado de la publicidad en línea.

Google tiene los mismos problemas de monopolio en Estados Unidos

Aunque en su momento Donald Trump reclamó por la sanción de Europa a Google, la realidad es que la empresa enfrenta los mismos problemas de monopolio en Estados Unidos.

En el mismo mes de septiembre, Google prometió ante un tribunal de Virginia hacer ajustes a sus prácticas comerciales, sin separarse de sus servicios de publicidad.

De momento los resultados de este proceso aún no se han dado a conocer, aunque se esperan que vayan en el mismo rumbo de los tomados por Europa.

Por otra parte, Google también enfrenta una investigación por parte de la misma Comisión Europea, luego de darse a conocer reportes de que la compañía sanciona a ciertos portales al dar los resultados en su buscador .