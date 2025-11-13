Google se ha metido en problemas legales debido a su inteligencia artificial Gemini, debido a que usuarios reportaron la activación del software sin permiso.

Dicha activación de Gemini se hizo en todos y cada uno de los servicios de Google, lo que habría provocado un espionaje masivo a comunicaciones privadas.

Gemini de Google accedió al historial de los usuarios

De acuerdo a la demanda presentada en un tribunal federal en San José, California, en octubre de 2025, Google activó Gemini en todos su servicios sin previo aviso.

Esto permitió que Gemini de Google tuviera acceso a comunicaciones privadas en Gmail, Google Chat y Google Meet, de todos los usuarios de estos programas.

Google (Unsplash )

Que incluye —pero no se limita— a correos, videollamadas, chats y archivos compartidos, sin tampoco mencionar para qué se utilizaría toda esta información.

La demanda señala que esta es una clara violación a la California Invasion of Privacy Act (CIPA) de 1967, que prohibe el acceso de terceros a comunicaciones privadas.

En caso de que así se requiera, se debe de pedir permiso explícito a las personas involucradas para poder acceder a los archivos, chats, llamadas y demás.

No se puede hacer de manera arbitraria, ni por parte de las autoridades, y mucho menos de empresas privadas.

Demanda señala que es difícil desactivar Gemini de Google

Otra cosa que se menciona en la demanda, es que al tratar de desactivar Gemini de Google, existen muchas trabas por parte del programa.

Los usuarios deben de acceder a varias configuraciones de privacidad para desactivar Gemini de Google, lo cual hace que el proceso sea tedioso y engorroso.

Sin olvidar que parece que esta desactivación es “parcial”, pues Google la podría reactivar de manera remota como se hizo en octubre de 2025.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una declaración al respecto de esta demanda ni de otras acusaciones de espionaje por parte de los usuarios.

Limitándose a señalar que Gemini simplemente es una herramienta de apoyo.