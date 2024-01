HBO Max dio la sorpresa al revelar a Kaitlyn Dever -de 27 años de edad- como la actriz que interpretará a Abby en The Last of Us 2.

Con esto, Kaitlyn Dever se convierte automáticamente en una de las protagonistas de The Last of Us 2, tomando en cuenta los sucesos del videojuego de PS4.

El anuncio fue confirmado por la misma actriz en su cuenta de Instagram, señalando que se encuentra muy emocionada de unirse “a la familia”.

Siendo felicitada por sus seguidores, quienes mencionaron que es el complemento perfecto para la Ellie de Bella Ramsey, de 20 años de edad.

HBO confirma a Kaitlyn Dever como Abby en The Last of Us 2 (@HBOMaxLA)

¿Quién es Kaitlyn Dever?

Kaitlyn Dever nació en Phoenix, Arizona, en 1996; desde los 5 años mostró interés por la actuación, siendo inscrita por sus padres en una escuela local de artes escénicas.

Posteriormente se mudó a Dallas, Texas, con su familia, y participó en varios cursos en el Dallas Young Actors Studio; lo cual le valió ser parte de varios comerciales.

Con el fin de apoyar la carrera de Kaitlyn Dever, la familia se mudó finalmente a Los Ángeles, que es donde todos residen actualmente.

Si bien Kaitlyn Dever está activa desde el 2009, gran parte de sus papeles han sido menores, secundarios o en proyectos de bajo impacto; tanto en cine, como en televisión.

Hasta 2019, cuando protagonizó la serie Unbelivable; sin embargo, se robó la atención del público en 2023 por su actuación en No One Will Save You de Star+.

Es muy probable que haya sido este papel el que la puso en la mira de HBO para hacer a Abby en The Last of Us 2.

A mencionar que esta será la segunda vez que haga un papel en una obra de Naughty Dog y PlayStation.

Ella fue la actriz que hizo la captura de movimiento y dio voz a Cassie Drake en el juego Uncharted 4: A Thief’s End, lanzado para PS4 en 2016.

Kaitlyn Dever en No One Will Save You (Disney)

Abby de The Last of Us 2 será el papel más mediático de Kaitlyn Dever

Si bien Kaitlyn Dever tiene una carrera de más de 10 años, Abby de The Last of Us 2 ya es considerado su papel más mediático debido a lo que representa.

Recordemos que The Last of Us 2 forma parte de una franquicia exitosa en el mundo del videojuego, que se ha expandido a la televisión ganando más fans.

Los anteriores proyectos de Kaitlyn Dever eran más de nicho; incluso, No One Will Save You estaba más contenido al ser una obra para streaming que no es parte de una franquicia.

Tampoco hay que olvidar que el personaje de Abby se volvió muy conocido en su momento, incluso fuera de del mundo de los videojuegos, debido a los eventos en The Last of Us Part II.

De ahí que varios de los seguidores de Kaitlyn Dever, así como fans de la franquicia, piden a HBO Max que cuide mucho a la actriz del posible revuelo que cause su personaje en la serie.

Pues al día de hoy, Abby sigue siendo bastante polémica; aunque especialistas consideran que Kaitlyn Dever hará un gran trabajo al lado de HBO.