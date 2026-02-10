Apenas unos días después de su nombramiento, la nueva presidenta de Disney, Dana Walden ha dado a conocer su estrategia, donde prioriza la inteligencia artificial.

Esto no solo será algo tangencial o puntual, muestra de ello es el trato que ya se tenía con OpenAI previo a la llegada de Dana Walden a la presidencia de Disney.

Dana Walden (Disney)

Dana Walden planea integrar inteligencia artificial en películas y series de Disney

De acuerdo con un reporte de Variety, la estrategia de Dana Walden, respaldada por Josh D’Amaro, será integrar la inteligencia artificial en series y películas de Disney.

Según Dana Walden, el uso de inteligencia artificial en producciones de Disney no busca reemplazar los trabajos humanos y las mentes creativas.

El interés es que se optimicen procesos que actualmente tardan mucho tiempo en completarse, con esto se podría trabajar mejor y más rápido en los lanzamientos importantes.

Aunque no descartan usar la inteligencia artificial para desarrollar contenidos complementarios manteniendo la “narrativa de la marca”, aunque no aclaró a qué se refería con esto.

Además de la parte de producción, también se habló de la incorporación de esta herramienta en los estratos corporativos, para mejorar la comunicación.

Para no prestarse a la polémica, también aclaró que habrá controles relacionados al copyright y no se hará uso de la imagen y voz de actores o actrices.

Disney (Disney)

Disney ya pensaba en el uso de la inteligencia artificial previo a la llegada de Dana Walden

Si bien la postura de Dana Walden sobre el uso de la inteligencia artificial en Disney puede resultar inesperada, la realidad es que el estudio ya analizaba esto.

Uno de los últimos acuerdos que logró Bob Iger, fue el firmar una alianza entre Disney y OpenAI, para integrar la inteligencia artificial en los contenidos de la empresa.

En su momento, simplemente señaló que esto solo implicaría a Disney+ y que los mismos usuarios podrían hacer uso de la herramienta en la plataforma.

Esta podría ser la intención de Dana Walden cuando se refiere a “contenidos complementarios”; habrá que esperar para ver cómo se desarrolla este proceso.