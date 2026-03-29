El Premio Disney Legends 2026 se entrega a las personalidades que han aportado al legado del legendario estudio, siendo entregado por primera vez en 1987.

Si eres fan de La Casa del Ratón y te interesa saber más del Premio Disney Legends 2026, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Fecha del Premio Disney Legends 2026

El Premio Disney Legends 2026 se entregará durante la D23 de este año, que se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en Anaheim, California, Estados Unidos.

La ceremonia como tal del Premio Disney Legends 2026 tendrá lugar el domingo 16 de agosto en un horario por definir, siendo conducida por Ryan Seacrest.

Se espera que los fans que se darán cita en la D23 tengan acceso a la ceremonia del premio, como parte de la experiencia.

No obstante, dependerá del cupo que haya en el auditorio del recinto donde se lleve a cabo la premiación.

Ganadores del Premio Disney Legends 2026

A diferencia de otros galardones, ya se sabe las personalidades que serán honradas con el Premio Disney Legends 2026.

Los ganadores del Premio Disney Legends 2026 son los siguientes:

Dwayne Johnson

Anne Hathaway

Jonas Brothers

Bob Iger

Lin-Manuel Miranda

Alan Tudyk

Chris Berman

Jerry Bruckheimer

Susan Egan

Eric Goldberg

Kim Irvine

¿Dónde ver el Premio Disney Legends 2026?

Por lo general, el Premio Disney Legends 2026 no se transmite al público general, siendo una ceremonia privada para fans y familiares de los galardonados.

Sin embargo, en esta ocasión el Premio Disney Legends 2026 contará con una transmisión en Disney+, que podrá ser vista en todo el mundo sin ninguna restricción.

No obstante, es posible que solo se transmita en inglés, dado que es la primera vez que se muestra al público.

Como ya mencionamos, aún no hay un horario definido para la entrega de reconocimientos, solo se sabe que será el próximo 16 de agosto de 2026.