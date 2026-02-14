Recientemente se hizo viral un video de Brad Pitt y Tom Cruise hecho en inteligencia artificial por ByteDance, algo que ha sido duramente criticado por SAG-AFTRA.

De acuerdo con SAG-AFTRA, el video de inteligencia artificial de ByteDance es “inaceptable y antiético” por donde quiera que se mire.

Video de inteligencia artificial de ByteDance (Especial)

SAG-AFTRA considera que el video de inteligencia artificial de ByteDance es irresponsable

En un comunicado lanzado el 13 de febrero, SAG-AFTRA ha señalado al video de inteligencia artificial de ByteDance como algo irresponsable, falto de ética e inaceptable.

Según SAG-AFTRA, dicho video de inteligencia artificial de ByteDance socava el talento humano, además de ignorar las leyes establecidas de protección a los artistas.

Pues claramente carece del consentimiento de los actores, haciendo un uso no autorizado de sus cuerpos, voces y rostros, algo que está protegido por las leyes internacionales.

El Sindicato de Actores de Hollywood ha apoyado el uso responsable de la inteligencia artificial; sin embargo, no reconocen esto en el video viral presentado.

Mismo que simplemente se realizó para probar los alcances de la herramienta Seedance 2.0, que fue la que se uso para generar el contenido, como una muestra a público e inversionistas.

¿Cómo es el video viral de inteligencia artificial condenado por SAG-AFTRA?

Como todos los videos virales de inteligencia artificial, el hecho con Seedance 2.0 de Bytedance solo dura unos minutos, suficiente para que SAG-AFTRA se molestara.

Gracias a Seedance 2.0 de Bytedance, podemos ver una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt como si fuera una película de acción al estilo de los dos actores.

Todo se desarrolla en lo que parece ser un techo destruido, e incluso incluye algunos diálogos entre los actores, mientras se desarrolla el combate.

Si bien sorprende la capacidad de la herramienta para generar esta clase de contenido, está claro que nada de esto fue grabado, ni siquiera las líneas de diálogo.

De ahí que SAG-AFTRA no esté contenta con lo presentando, pues ya no es solo usar uno o dos aspectos, sino prácticamente robarse todo el trabajo de actores consolidados.