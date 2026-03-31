Se podría venir otra compra de alto perfil que cambiaría el panorama del entretenimiento mundial, pues se oyen voces de que Disney podría comprar Fortnite y Epic Games.

No se tratan de rumores aislados, son los propios ejecutivos de Disney los que están hablando sobre la posible compra de Fortnite y Epic Games.

Black Panther (Epic Games/Disney)

Ejecutivos de Disney plantean comprar Fortnite y Epic Games

Todo esto viene de dos fuentes principales, en primer lugar está Kevin Mayer, exejecutivo de Disney, quien señaló que la empresa debería de comprar Fortnite y Epic Games para expandirse.

Señalando que Disney debe de aprovechar la débil posición de Fortnite y Epic Games en la actualidad; además, declaró que solo es cuestión de tiempo, pues Josh D’Amaro, actual CEO, es fan de los videojuegos.

La segunda fuente es el periodista Alex Heath, quien señaló que dentro de la empresa varios nombres importantes apoyan la idea de comprar a la desarrolladora de videojuegos.

Incluso, asegura que si no se ha hecho aún la compra, se debe a que se está esperando el momento oportuno; es decir, cuando Epic Games se devalúe.

Aunque también señala que otra parte de la mesa directiva de Disney no está del todo convencida que sea una buena idea.

Los Increíbles en Fortnite (Epic Games/Disney)

Disney ha invertido bastante en Fortnite y Epic Games

Otro dato que aporta a la discusión sobre la posible compra de Fortnite y Epic Games por parte de Disney, es la relación entre las dos compañías.

Además de las colaboraciones recurrentes de Fortnite y Epic Games con personajes de Disney, el estudio recientemente invirtió 1.5 mil millones de dólares en la desarrolladora.

Lo que convierte a Disney en un accionista minoritario con un 9% aproximado de participación en la empresa de entretenimiento electrónico.

Si bien Tencent, la empresa de tecnología china, mantiene el control con un 48%; si las cosas se siguen complicando en Epic Games, bien podría haber un acuerdo.

Recientemente, el CEO de Epic Games, Tim Sweeney mencionó que el Fortnite ha tenido una baja de jugadores, y que todo 2025 gastaron más de lo que generaron en ingresos.