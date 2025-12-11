Disney ha anunciado una millonaria inversión en la empresa tecnológica OpenAI para usar la inteligencia artificial Sora en nuevas producciones.

Luego de que Disney firmó un acuerdo de licencia por 3 años con OpenAI de una inversión de mil millones de dólares -más de 18 mil millones de pesos al tipo de cambio actual-.

Con la millonaria inversión de Disney, la empresa tecnológica OpenAI precisó que la compañía del ratón se ha convertido en su primer socio importante de licencias de contenido para Sora.

Lo que permitirá a los fans de Disney a través de Sora de OpenAI generar y compartir videos de más de 200 personajes de la compañía del ratón, Marvel, Pixar y Star Wars.

Y por lo que en el acuerdo se precisa que algunos videos generados por usuarios en Sora estarán disponibles en el servicio de streaming Disney+, pues para las empresas es importante la tecnología para desarrollar nuevos productos, herramientas y servicios.

Asimismo, tras esta inversión de Disney en OpenAI, las empresas se comprometieron con el uso responsable de la IA para proteger la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a vastas nuevas audiencias”. Sam Altman, CEO de OpenAI

mickey mouse and friends (Chipp )

Disney denuncia a Google tras inversión millonaria en OpenAI para generar videos en Sora

Tras la inversión millonaria en OpenAI para generar videos en Sora, la productora Disney también denunció a Google por el uso sin permiso de su contenido.

Por lo que a través de una carta Disney exigió a Google deje de usar su contenido para alimentar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial, pues “infringir derechos de autor a gran escala”.

Además, Disney también señaló que Google ha “amplificando intencionalmente” el problema al tener disponible este contenido en sus canales, tales como en YouTube.

“Google funciona como una máquina expendedora virtual, capaz de reproducir, renderizar y distribuir copias de la valiosa biblioteca de personajes protegidos por derechos de autor de Disney y otras obras a gran escala… agravando la flagrante infracción de Google, muchas de las imágenes infractoras generadas por los servicios de IA de Google tienen la marca del logotipo Gemini de Google, lo que implica falsamente que la explotación de la propiedad intelectual de Disney por parte de Google”. Disney

Hasta ahora Google no ha respondido a las denuncias de Disney por el uso de sus personajes en sus herramientas de inteligencia artificial