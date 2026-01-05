Si bien la televisión tradicional va a la baja en distintos sectores desde hace unos años, Disney se mantiene bastante saludable en este aspecto, por lo menos en Estados Unidos.

A pesar de que los canales de televisión de Disney no son los de mayor audiencia general, sí tuvieron el mejor rendimiento en cuanto a crecimiento con respecto a la competencia.

Dos canales de televisión de Disney tuvieron un gran crecimiento en Estados Unidos

De acuerdo con un análisis de Variety, los canales de televisión ABC y ESPN de Disney fueron la tercera y sexta señal más vista en Estados Unidos.

ABC tuvo 4 mil 42 millones de televidentes, colocándose en tercer lugar de la lista; mientras que ESPN logró mil 967 millones de televidentes en 2025, llegando al sexto lugar del listado.

Sin embargo, donde destacan los canales de Disney por el resto de su competencia, es que registraron un crecimiento en el año. ABC tuvo un crecimiento del 5%, mientras que ESPN del 18%, siendo este el canal de mayor incremento.

Juntos, los dos canales de Disney le supusieron a la empresa una ganancia de audiencia del 23%, todo un logro en la época actual donde ya no se ve tanta televisión tradicional.

Hubo canales más vistos que los de Disney, pero con retrocesos

La lista completa de canales más vistos en Estados Unidos es la siguiente:

CBS

NBC

ABC

Fox

Fox News

ESPN

Univision

Telemundo

MSNBC/MSNow

TNT

ESPN (Especial)

Aunque CBS de Paramount y NBC de Universal fueron los más vistos en Estados Unidos —por encima de ABC de Disney— ambas señales perdieron audiencia en 2025.

CBS perdió un 12%, mientras que NBC un 15%; lo cual muestra la poca oferta que ambas señales le dieron a sus espectadores, si se compara con lo sucedido con Disney.

Por su parte, Fox y Fox News crecieron en un 10 y 15% respectivamente, pero ni así alcanzaron lo hecho por ESPN y ABC juntos.

Resulta curioso este resultado, tomando en cuenta que Disney ha eliminado sistemáticamente los canales con su nombre; aquellos que son “relacionados”, se mantienen funcionando y con perfecta salud.