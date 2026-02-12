Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, se ha hecho viral a partir de una una entrevista con Financial Time, pues declaró que la Inteligencia Artificial automatizará las tareas profesionales en un año.

“La mayoría de las tareas que realizan los contadores, abogados y otros profesionales estarán completamente automatizadas en los próximos 12 a 18 meses.” Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI

Y es que de acuerdo al CEO de Microsoft, predijo en dicha entrevista que tareas de profesionistas como contadores y abogados, se automatizarán por completo en 12 a 18 meses gracias a la Inteligencia Artificial.

Declaraciones sobre IA de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, se hacen virales en redes

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI se ha hecho viral en las redes sociales por sus recientes declaraciones sobre la Inteligencia Artificial, pues aseguró que varias tareas profesionales serán reemplazadas.

No obstante existe escepticismo ente usuarios, pues hay quien dice que la IA no podría reemplazar el criterio humano en áreas como el derecho, como Suleyman aseguró en su entrevista.

Es por eso que en redes sociales ha surgido una controversia, pues hay quienes critican las declaraciones de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI como una forma de estrategia para devaluar salarios en profesiones técnicas.

No obstante, cabe resaltar que estas declaraciones por parte del CEO de Microsoft, llega en un momento en donde se ha visto el avance acelerado de la IA, con estudios como el de McKinsey en 2023 que estiman que el 45% de las actividades laborales podrían automatizarse.

Pero de igual manera, ha habido algunos expertos que advierten que, de pasar estas automatizaciones en tareas profesionales, habría que cuestionarse las limitaciones éticas y regulatorias de la Inteligencia Artificial por sobre la humana.