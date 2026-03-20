Así Strava dejó al descubierto el portaaviones Charles de Gaulle

Entre las tensiones por la guerra del Medio Oriente y el estrecho de Ormuz, un error de un soldado francés dejó al descubierto la ubicación exacta en el mar cerca de Chipre del portaaviones Charles de Gaulle al usar la aplicación deportiva Strava.

Usuarios de redes sociales dieron cuenta del fallo de seguridad de la aplicación para correr donde se mostraba un mapa exacto de la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle en medio del mar.

Este portaaviones Charles de Gaulle formaba parte de un “misión defensiva” de Francia en el estrecho de Ormuz del cuál ahora se conoce su ubicación pese a mantener su información clasificada especialmente cuando se encuentra en misiones de despliegue.

¿Por qué Strava reveló la ubicación del portaaviones Charles de Gaulle?

De acuerdo con reportes, un soldado francés salió a correr en la cubierta del portaaviones mientras llevaba consigo un reloj inteligente o teléfono con la aplicación Strava activa.

El dispositivo registró su actividad física mediante GPS y, posteriormente, sincronizó los datos a través de conexión satelital o al acercarse a una red costera.

Esto provocó que la ruta del soldado —una trayectoria circular en medio del océano— quedara registrada en la plataforma, permitiendo a cualquier usuario identificar la ubicación exacta del portaaviones, ya sea en tiempo real o mediante el historial de actividades.

El resultado fue una exposición involuntaria de la posición del buque militar, lo que evidenció vulnerabilidades en el uso de tecnología personal dentro de operaciones estratégicas.

Portaaviones francés Charles de Gaulle es ubicado cerca de Medio Oriente (Especial)

¿Cómo funciona Strava y por qué puede representar un riesgo?

Strava es una aplicación que utiliza el sistema de posicionamiento global (GPS) para registrar actividades deportivas como correr o andar en bicicleta.

Cada pocos segundos, el dispositivo marca coordenadas de latitud y longitud, que luego se convierten en mapas detallados de las rutas realizadas por el usuario.

Además, la plataforma cuenta con un “mapa de calor” global (Heatmap), donde se visualizan las rutas más transitadas por millones de usuarios.

Este sistema puede revelar patrones inusuales, como recorridos en zonas remotas —mar abierto o desiertos—, lo que en algunos casos ha permitido identificar instalaciones militares o movimientos de embarcaciones.

Así Strava dejó al descubierto el portaaviones Charles de Gaulle (Especial)

Riesgos de privacidad en Strava: perfiles públicos y exposición de datos

Otro problema de Strava es la configuración de privacidad. Muchos perfiles son públicos o semipúblicos, lo que permite que terceros accedan a información sensible.

La aplicación también sugiere contactos con base en datos del teléfono o redes sociales como Facebook, lo que puede facilitar la identificación de usuarios, incluidos elementos militares.

Esto implica que, además de la ubicación, también pueden exponerse identidades y hábitos de quienes utilizan la app.

Francia prohíbe apps deportivas en misiones militares

Tras el incidente, las autoridades militares de Francia prohibieron el uso de aplicaciones deportivas y de salud entre sus soldados durante misiones operativas.

La medida busca evitar nuevas filtraciones de información sensible y reforzar la seguridad en contextos de despliegue militar.