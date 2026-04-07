El Papa León XIV emitió algunas declaraciones tras las amenazas del presidente Trump con poner un punto final a la guerra contra Irán:

“Como todos sabemos, hubo una amenaza contra todo el pueblo de Irán y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones de derecho internacional, pero mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo”. Papa León XIV a la prensa

Durante la celebración del Domingo de Pascua, el sumo pontífice ya había pronunciado un discurso abogando por la paz entre ambas naciones y el desarme.

Pero ahora reitera su llamado con una fuerte crítica a Donald Trump en medio de un posible ataque estadounidense contra instalaciones iraníes.

Papa León XIV (Vatican Media / EFE)

Papa León XIV y su mensaje en medio de la guerra Estados Unidos contra Irán

En su nuevo mensaje el Papa León XIV criticó la estrategia de Donlad Trump para atacar Irán.

En declaraciones pasadas el mandatario estadounidense ya había amenazado con bombardear intslanciones eléctricas en la región si no se abría el estrecho de Ormuz.

Donald Trump advierte que Irán 'puede ser aniquilado en una sola noche' (JIM LO SCALZO / EFE)

De acuerdo con el líder de la Iglesia Católica, un ataque en contra de cualquier infraestructura civil representa una violación al derecho internacional.

A su vez recordó a las personas que poco a poco se han convertido en víctimas de una guerra que, asegura, “no tiene sentido” y genera odio entre ambas naciones:

“Recordemos a los niños inocentes, ancianos, enfermos, tanta gente que se ha convertido o se convertirá en víctima de esta guerra”. Papa León XIV a la prensa

El Papa León XIV mencionó también que el mundo atraviesa ya una crisis económica y energética preocupante, por lo que pidió que la única arma sea el diálogo y no la violencia desmedida.

Estados Unidos da un primer golpe y ataca fábrica de aluminio en Irán

La tarde del martes 7 de abril el gobierno de Irán informó de un bombardeo encabezado por Estados Unidos, donde el objetivo fue IRALCO, la mayor planta de aluminio en la región.

El informe indica que hubo un segundo ataque en contra de la planta petroquímica de la ciudad Amirkabir.