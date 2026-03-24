El ataque iraní en contra de la planta de Ras Laffan, provocó un daño de largo plazo a las exportaciones de gas en Catar, informaron las autoridades de dicho país.

“Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo” Saad Sherida al-Kabi. Ministro de Energía de Catar

Así lo comunicó el gobierno de Catar al declarar la activación de la cláusula de “fuerza mayor” en la que se indica que su capacidad de exportación del combustible se verá reducida.

Cabe destacar que en medio del conflicto con Israel y Estados Unidos, las fuerzas armadas de Irán lanzaron diversos ataques contra instalaciones energéticas de Catar como la planta de Ras Laffan.

Ataque iraní a plantas energéticas de Catar provocó daños que afectan exportaciones de gas

El 2 de marzo, Irán lanzó un ataque contra la planta Ras Laffan en Catar que no dejó daños mayores; sin embargo, el 18 y 19 del mismo mes repitió la ofensiva provocando afectaciones de consideración.

Al respecto, el ministro de Energía de Catar dijo que los lanzamientos de misiles iraníes ocasionaron pérdidas que, se estima, se ubican en un monto cercano a los 20 mil millones de dólares.

Ante ello, el funcionario catarí advirtió que los daños afectarán la exportación de gas a largo plazo, pues se estima que las reparaciones se demoren al menos 3 años y se prolonguen hasta 5.

Por los hechos, Saad Sherida al-Kabi informó que el gobierno de Catar tomó la decisión de activar la cláusula de “fuerza mayor” en contratos internacionales de exportación de gas.

A través de ella, las empresas energéticas del país tienen la posibilidad de suspender o de ser necesario, incumplir sus obligaciones por los daños en sus instalaciones.

Conflicto en Medio Oriente (AP )

¿Por que Irán lanzó ataques contra instalaciones energéticas de Catar?

Los días 18 y 19 de marzo, el gobierno de Irán lanzó ataques con misiles contra la planta de Ras Laffan en Catar, el cual se trata del principal complejo de gas natural licuado a nivel mundial.

Los bombardeos fueron presentados como represalia de Irán tras el ataque israelí al yacimiento de gas South Pars que comparten con Catar y que es símbolo de interdependencia energética regional.

Las ofensivas dejaron daños severos en instalaciones críticas, provocando la paralización de exportaciones y activando la cláusula de fuerza mayor en contratos internacionales de Catar.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos se intensificó tras estos hechos, pues Washington respaldó a Israel, mientras Catar quedó en el centro de la tensión energética y geopolítica mundial.