El pasado 4 de abril, Simon Oxley murió. El diseñador gráfico cuya fama esta relacionada con Twitter, tenía 56 años de edad.

En la red social Dribbble se dio a conocer la muerte de Simon Oxley, reconocido por crear el primer pájaro azul de Twitter.

En el espacio que reúne a diseñadores gráficos, web, ilustradores y creativos, no se menciona la causa de muerte.

No obstante, se destaca su trabajo a lo largo de 30 años:

“Empezó dibujando todas las noches en su habitación desde muy joven, para luego producir diseños creativos, únicos para personajes y logotipos conocidos y queridos por todos. Aunque Simon ha fallecido, todos sus diseños e ideas perdurarán” Dribbble

Muere Simon Oxley (Dribbble)

Pero, ¿quién fue él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el diseñador gráfico británico.

¿Quién fue Simon Oxley?

Simon Oxley fue un diseñador gráfico e ilustrador británico, ganó fama por crear el primer pájaro azul de Twitter, red social que hoy se conoce simplemente como “X”.

Muere Simon Oxley (Onii-Chan / Facebook)

Entre sus creaciones más conocidas destaca los logotipos:

Octocat para GitHub

Pez globo para Bitly

Sammy, el tiburón para Digital Ocean

Asimismo fue pionero de la economía de microstock, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la estética amigable y centrada en las mascotas de la era de la Web 2.0.

GitHub (Internet)

¿Qué edad tenía Simon Oxley?

Simon Oxley nació en Inglaterra. Se desconoce su fecha de nacimiento; sin embargo, se sabe que nació en 1969 por lo que tenía entre 56 y 57 años al día de su muerte, evento que tuvo lugar el 4 de abril de 2026.

¿Quién es la esposa de Simon Oxley?

Simon Oxley estaba casado con Noriko, una ciudadana japonesa de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Simon Oxley?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Simon Oxley y, por tanto, su edad.

¿Cuántos hijos tiene Simon Oxley?

Simon Oxley tuvo dos hijos con Noriko, ellos se llaman: Tyler y Hagen.

¿Qué estudió Simon Oxley?

Entre 1986 y 1987, Simon Oxley se matriculó en un curso básico de arte y diseño en el Basingstoke Technical College.

Se formó como diseñador gráfico en el Bournemouth and Poole College of Art and Design.

¿En qué trabajó Simon Oxley?

Previo a realizar grandes diseños, Simon Oxley trabajó en una pequeña empresa de videojuegos en Reino Unido.

A principios de la década de 1990, experimentó con la pintura artística de gran formato, pero fracasó en el intento por lo que miró hacia el diseño gráfico comercial y la ilustración digital.

Trabajó para una empresa de diseño y multimedia en Harajuku, Tokio; más tarde se mudó a Fukuoka, Japón, donde se vio influenciado por la cultura y estética kawaii, por lo que comenzó a crear personajes para aplicaciones corporativas.

En 2002 fundó su estudio de diseño independiente Idokungfoo.

En 2004 se integró a Adobe Creative Suite donde descubrió la plataforma de microstock iStockphoto, donde sus vectores destacaron al punto de rediseñar el logo de la agencia.

Sus creaciones alcanzaron la fama, entre ellas destacan:

El primer pájaro azul de Twitter

El Failbot de Twitter, un robot roto que se usaba para anunciar la caída de la red social.

Octocat, de GitHub

Sammy el Tiburón para Digital Ocean

Pez globo de Bitly

Pulumipus como código Pulumi

Sparky para la firma boldstart.vc

HOSSTA para la plataforma de gestión de API Hoss.com

Cody para la plataforma de métricas de codificación YEN/Software.com

Avatares interactivos para la plataforma de transmisión de música social Turntable.fm

Además de sus diseños en plataformas, esculpía modelos a mano con arcilla de secado al aire y producía pinturas de técnica mixta de gran formato.