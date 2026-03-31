Dalai Lama expresó públicamente su respaldo al Papa León XIV, quien hace un par de días durante una misa por el Domingo de Ramos, hizo un llamado a la paz y al fin de la guerra.

Mediante la red social X, Dalai Lama apoyó que el llamado a apartarse de las armas y renunciar a la violencia sea dirigido a todas las personas sin importar su religión o creencia.

“En efecto, ya sea que recurramos al cristianismo, el budismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo o cualquiera de las grandes tradiciones espirituales del mundo, el mensaje es fundamentalmente el mismo: amor, compasión, tolerancia y autodisciplina” Dalai Lama

En su mensaje, el líder budista condena la violencia, misma que genera mas violencia, algo que nos ha enseñado el paso de los años.

“La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia solo engendra más violencia y nunca constituye un fundamento duradero para la paz.” Dalai Lama

Dalai Lama llama a poner fin a la guerra en Medio Oriente, Rusia y Ucrania

Subrayando que “todos somos hermanos”, Dalai Lama insta a ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, Rusia y Ucrania a través del diálogo, diplomacia y mutuo respeto.

“Ruego y rezo para que la violencia y los conflictos lleguen pronto a su fin”, concluye en su comunicado publicado este 31 de marzo.

Dalai Lama respalda públicamente al Papa León XIV (@DalaiLama / X)

Sus palabras llegan luego de que el Papa León XIV, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, exhortara a deponer las armas y reprobara que Dios sea utilizando como una justificación para iniciar y mantener una guerra.

Palabras que resonaron en el mundo en el contexto de la guerra que se resiste a parar entre Israel, respaldado por Estados Unidos, contra Irán. Así como el interminable conflicto entre Rusia y Ucrania.

Con estos hechos en mente, el Papa incluyó en sus oraciones a la población de Medio Oriente.

“En este comienzo de la Semana Santa, estamos más cerca que nunca, con nuestra oración, de los cristianos de Mdedio Oriente que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos” Papa León XIV