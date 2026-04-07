Ante las amenazas de ataques en contra de Irán que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno de Kuwait pidió a sus ciudadanos que se resguarden.

“El Ministerio del Interior insta a los ciudadanos y residentes a permanecer en sus hogares y evitar salir” Ministerio del Interior del Estado de Kuwait

Así lo pidió el Ministerio del Interior del Estado de Kuwait por medio de un comunicado, en el que advierte los altos riesgos a la seguridad y las amenazas a la estabilidad.

Cabe destacar que los horarios para resguardarse establecidos por el gobierno de Kuwait coinciden con los de los ataques que Donald Trump anunció en su ultimátum a Irán.

Kuwait llama a resguardarse por amenazas de ataques de Estados Unidos contra Irán

El 7 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura amenaza en contra de Irán en la que le exigió abrir el estrecho de Ormuz.

En su exigencia, el mandatario planteó que en caso de que Teherán no libere la zona, se lanzará un ataque de magnitudes desconocidas, por el que Kuwait ya toma precauciones.

Lo anterior debido a que el Ministerio del Interior del Estado de Kuwait, emitió un comunicado a la ciudadanía en general en el que pidió a la población resguardarse.

“El Ministerio del Interior insta a los ciudadanos y residentes a permanecer en sus hogares y evitar salir, salvo en casos de extrema necesidad, desde la medianoche del martes 7 de abril hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 8 de abril” Ministerio del Interior del Estado de Kuwait

En su llamado, la autoridad explicó que desde la medianoche del mismo 7 de abril y hasta las 6:00 de la mañana del 8 de abril, todas las personas deben permanecer en sus hogares.

De la misma forma, el ministerio destacó que la medida se debe acatar por “prevención” y la posibilidad de que las autoridades de seguridad respondan a las agresiones en “funciones con alta eficiencia”.

Kuwait llama a resguardarse (@ariel_oseran/X)

La amenaza de Donald Trump por la que Kuwait pide resguardarse

La amenaza de Donald Trump contra Irán encendió las alarmas en Medio Oriente, pues advirtió que si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz habría consecuencias inmediatas.

En un mensaje, aseguró que habría un cambio de régimen en Irán si no cumplían con sus exigencias y señaló que las fuerzas armadas podrían atacar puentes y centrales eléctricas, aumentando la tensión.

“Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump amenaza a Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

La amenaza se produjo en un contexto de incertidumbre en Medio Oriente, con explosiones recientes en instalaciones energéticas de países del Golfo, lo que incrementó la percepción de riesgo y alerta.