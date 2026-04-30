Durante un evento en la Casa Blanca para reconocer a los astronautas de la misión Artemis II, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento incómodo al burlarse del físico del jefe de la NASA, Jared Isaacman.

Donald Trump interrumpió el tono formal del acto al referirse a las orejas de Jared Isaacman mientras respondía a la prensa, lanzando comentarios irónicos que rápidamente se viralizaron pese a estar frente a la tripulación de Artemis II.

“Tiene superoídos”: la burla de Trump en pleno evento oficial

Durante un evento oficial en la Casa Blanca, Donald Trump se burló del físico de Jared Isaacman, director de la NASA durante una conferencia en el Salón Oval y frente a los medios de comunicación, momento que se ha hecho viral.

Donald Trump señaló a Isaacman frente a los asistentes y dijo frases como “¿escuchaste esa pregunta con esas orejas tan bonitas?” y remató asegurando que el funcionario tiene “superoídos”, lo que generó sorpresa entre los presentes .

El comentario de Trump ocurrió mientras el presidente delegaba una respuesta sobre el futuro de la sede de la NASA, utilizando el aspecto físico del administrador como parte de la broma.

Pese al momento incómodo, el evento tenía como objetivo principal celebrar el éxito de Artemis II, una misión histórica que llevó astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972 .

La tripulación, que completó un viaje de aproximadamente 10 días alrededor del satélite natural, estuvo integrada por:

La reacción del jefe de la NASA, Jared Isaacman, no escaló la polémica e incluso Isaacman respondió con humor en redes sociales, señalando que “todos tienen superpoderes”, aunque algunos son más visibles que otros, en referencia al comentario del presidente Donald Trump.

El episodio se suma a otros momentos controversiales de Trump en actos públicos, donde combina elogios con bromas que han sido señaladas como inapropiadas.