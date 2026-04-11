La tripulación de Artemis II ya está en la Tierra. Su amerizaje tras la misión lunar resultó exitoso.

Durante la tarde de este viernes 10 de abril, la misión Artemis II de la NASA logró volver a la Tierra después de un reingreso sin incidentes.

Artemis II regresa de forma exitosa a la Tierra tras misión lunar

Alrededor de las 6:07 de la tarde ocurrió el regreso de Artemis II a la Tierra en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego.

En una operación desafiante, la NASA monitoreó el reingreso de la nave Orión a la atmósfera terrestre.

Después de la llegada de Artemis II, se está dando paso a la recuperación de la cápsula y extracción de la tripulación que flotaba en el océano Pacífico.

Elementos de los equipos de la NASA y del ejército estadounidense se han acercado a la nave espacial en botes inflables.

Realizando maniobras alrededor de la cápsula Orión, se espera que los astronautas salgan uno por uno.

Todos la tripulación se reporta en buena forma, igualmente no se ha señalado algún incidente con la cápsula Orión.

¡Están en Tierra! Artemis II regresa tras misión lunar exitosa (Captura de video)

¿Cómo es la recuperación de la cápsula y extracción de la tripulación de Artemis II?

La NASA reporta que tras el amerizaje, la tripulación será evacuada de la cápsula Orión y trasladada en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

Al llegar al buque, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra, para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Por su parte, los buzos de la Armada conectarán un cable la nave Orión para remolcarla hasta el buque.

Tras asegurar la cápsula Orión, esta será devuelta a la Base Naval de San Diego, Estados Unidos.

Esto antes de trasladarla al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para su inspección.

Al llegar al Centro Espacial Kennedy, la cápsula será examinada de forma minuciosa por los técnicos.

Ellos recuperarán los datos a bordo, retirarán las cargas útiles y realizarán comprobaciones adicionales posteriores al vuelo, explica la NASA.