Aunque el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) promueve la imagen del ajolote rumbo al Mundial 2026, la realidad es que muchos ejemplares continúan siendo vendidos ilegalmente en mercados.

Uno de los puntos de venta ilegal más conocido se encuentra ubicado en el mercado de Mixiuhca, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde ajolotes negros y rosados se venden por 500 pesos.

A esto se suman las denuncias por la disminución de los hábitats de los ajolotes en Xochimilco, sin que hasta ahora el Gobierno de la CDMX haya tomado acciones contundentes para evitarlo.

Es falso que FIFA ordenara retirar la escultura del ajolote en CDMX. (Cortesía)

CDMX promueve la imagen del ajolote mientras su venta ilegal persiste en mercados como Mixiuhca

La venta ilegal de ajolotes en la capital se contrapone a la llamada “ajolotización” que el gobierno de CDMX intenta impulsar con sus cientos de pintas en trenes, paredes e infraestructura urbana.

Las críticas a la actual administración se centran principalmente en acusaciones como:

No evitar la contaminación de los canales de Xochimilco

Permitir descargas de aguas residuales y basura en la zona

No frenar el crecimiento urbano que destruyó humedales y lagos

Mala vigilancia ambiental y pocas sanciones por dañar el ecosistema

En puntos como el mercado de Mixiuhca, se ha denunciado que algunos locatarios venden los ajolotes con apenas unas cuantas instrucciones de cuidado, a pesar de que su cuidado es muy complejo.

“Es bastante complejo su cuidado... No es un pez, tiene comportamientos parecidos al reptil” Horacio Mena, investigador de la UNAM

Por el Día Nacional del Ajolote, el Museo de Axolotitlán tendrá un evento (T K / Unsplash)

Acusan a Gobierno CDMX de no invertir en el ecosistema de ajolotes

Grupos de ambientalistas han denunciado la incongruencia de las autoridades de CDMX para promover la imagen del ajolote, mientras poco o nada se hace a favor de sus ecosistemas.

Nosotros como asociación civil [y] con la evidencia que hemos recabado por los censos que hay, podemos determinar con nuestro algoritmo que el ajolote se va a extinguir este año, si no se hace algo inmediatamente Santuario Ajolote CIMA A.C.

El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha informado que, en un lapso de solo 20 años, en Xochimilco ha reducido la población de ajolotes un 99.4 por ciento.