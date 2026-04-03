Victor Glover, aviador naval y piloto de pruebas, forma parte de la histórica misión Artemis II de la NASA.

Junto a Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, viaja a bordo de la nave Orion en un vuelo de prueba de 10 días con destino a la Luna y regreso a la Tierra.

Seleccionado como astronauta en 2013, Glover acumula experiencia en misiones como Crew‑1 y la Expedición 64/65 en la Estación Espacial Internacional.

Ahora, se desempeña como piloto de Artemis II, que concluirá el 11 de abril.

¿Quién es Victor Glover?

Victor Glover es aviador naval y piloto de pruebas de avión. En 2013 fue seleccionada como astronauta mientras ejercía como becario legislativo en el Senado de los Estados Unidos.

Actualmente se desempeña como piloto de la misión Artemis II, que se espera toque tierra el 11 de abril.

Victor Glover es uno de los cuatro tripulantes de Artemis II (@astrovicglover / Instagram)

¿Qué edad tiene Victor Glover?

Victor Glover nació en Pomona, California, el 30 de abril de 1976 por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Quién es la esposa de Victor Glover?

Victor Glover está casado con Dionna Odom, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Victor Glover?

A Victor Glover lo rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuántos hijos tiene Victor Glover?

Victor Glover tiene cuatro hijos en común con su esposa Dionna Odom.

¿Qué estudió Victor Glover?

De acuerdo con la información publicada por la NASA:

Victor Glover es egresado de la Universidad Estatal Politécnica de California, donde se licenció en Ingeniería General.

Tiene una Maestría en Ingeniería de Pruebas de Vuelo (USAF TPS), derivada de la Universidad del Aire, Base de la Fuerza Aérea Edwards, California.

Realizó una Maestría en Ingeniería de Sistemas (PD-21) en la Escuela Naval de Posgrado.

Su educación la complemente una Maestría en Arte y Ciencia Operacional Militar en la Universidad del Aire, en Montgomery, Alabama.

Victor Glover (@astrovicglover / Instagram)

¿En qué ha trabajado Victor Glover?

Victor Glover se desempeñó como comunicador de cápsula de la estación espacial (CapCom) tras completar su entrenamiento como astronauta en 2015.

se desempeñó como comunicador de cápsula de la estación espacial (CapCom) tras completar su entrenamiento como astronauta en 2015. Fue miembro principal de la tripulación de la Expedición 52, oficial de operaciones y acompañante en varios lanzamientos de Soyuz y Crew Dragon.

En 2018 tuvo su primera misión espacial como piloto de la Crew-1.,

Fue ingeniero de vuelo de la Expedición 64/65 a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde pasó 168 días en el espacio.

Ejerció como representante de la tripulación de los Sistemas de Aterrizaje Humano.

En 2023 fue designado piloto de Artemis II.