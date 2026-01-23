El nombre de Alex Hannold comenzó a circular en redes por la transmisión especial de Netflix por su próxima escalada en uno de los edificios más altos del mundo.

El alpinista se caracteriza por sus ascensos al estilo free solo, el cual se hace sin cuerdas, arneses ni equipo de seguridad. El edificio Taipei 101 es su último reto.

¿Quién es Alex Honnold?

Alexander J. Honnold es un escalador estadounidense que comenzó en esta disciplina cuando tenía 11 años de edad.

El 3 de junio de 2017 rompió el récord por el primer ascenso en estilo free solo de la ruta Freerider El Capitán en el Parque nacional Yosemite.

Escaló los 880 metros en un tiempo de 3 horas y 56 minutos, hazaña que valió la realización del documental ganador del Oscar en 2019, Free Solo.

Alex Honnold (Instagram | @alexhonnold)

¿Cuántos años tiene Alex Honnold?

Alex Honnold nació el 17 de agosto de 1985 en Sacramento, California. En la actualidad el alpinista tiene 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alex Honnold?

En septiembre de 2020, Alex Honnold se casó con la coach de vida y escaladora aficionada Sanni McCandless.

Alex Honnold y Sanni McCandless (Instagram | @alexhonnold)

¿Qué signo zodiacal es Alex Honnold?

Alex Honnold es del signo Leo.

¿Quiénes son los hijos de Alex Honnold?

Alex Honnold es padre de dos hijas, ambas fruto de su matrimonio con Sanni McCandless:

June, nacida en 2022

Alice Summer, nacida en 2024

¿Qué estudió Alex Honnold?

Alex Honnold era estudiante de ingienería en la Universidad de California en Berkeley.

Abandonó la carrera para poder dedicarse de tiempo completo a la escalada.

¿En qué ha trabajado Alex Honnold?

Alex Honnold ha dedicado su vida a escalar grandes paredes en el estilo free solo (solo libre). Algunas de sus proezas son:

Récord mundial velocidad en la pared The Nose

Primer solo libre en la pared Heaven

Triple Corona como solo libre en las paredes del Mt. Watkins

Alex Honnold (Instagram | @alexhonnold)

Alex Honnold escalará en vivo para Netflix

Netflix anunció la transmisión en vivo de lo que promete ser una de las hazañas más notables de Alex Honnold.

El escalador apunta a lo más alto del rascacielos Taipei 101, el edificio más alto de Taiwán.

Alex Honnold pretende escalar en la modalidad free solo, generando gran expectación entre los fans de esta disciplina y usuarios de la plataforma de streaming.

El reto tendrá lugar el viernes 23 de enero en punto de las 7:00 p.m. tiempo del centro de México en vivo por Netflix.