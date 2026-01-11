Scooby-Doo tendrá una nueva serie live action, aunque en esta ocasión estará producida en conjunto por Warner Bros. y Netflix, llegando a esta última.

Esta nueva serie live action de Scooby-Doo de Netflix, será una reimaginación de la popular franquicia, mostrando el origen del peculiar grupo de amigos.

¿De qué tratará la nueva serie live action de Scooby-Doo de Netflix?

De acuerdo con un reporte de Production Weekly, la serie live action de Scooby-Doo de Netflix será una historia de origen de “Misterios S. A.”.

Así que esta serie live action de Scooby-Doo en Netflix presentaría a los personajes cuando eran jóvenes, posiblemente niños o adolescentes tempranos.

Pues recordemos que la serie original de Scooby-Doo los presenta como jóvenes entre los 18 a 20 años; en algunas versiones se dice que son universitarios.

Scooby- doo (Warner Bros.)

Otra cosa a señalar es que sería una reimaginación de la franquicia, pues presentaría a los personajes en la época actual, en lugar de situarlos en los 60’s y 70’s como en la serie original.

Además, a diferencia de reboots recientes, esta serie sí pondría especial atención a la presencia de Scooby-Doo, siendo parte importante de la trama.

¿Quiénes están detrás del live action de Scooby-Doo de Netflix?

Al ser una coproducción entre Warner Bros. y Netflix, esta serie live action de Scooby-Doo contará con talento de ambas empresas.

Scooby-Doo (Warner Bros.)

Por un lado, Josh Appelbaum y Scott Rosenberg de la productora Midnight Radio serán los responsables de la serie live action de Scooby-Doo de Netflix.

Dicha empresa, Midnight Radio, fue la responsable de hacer el live action de Cowboy Bebop para Netflix, algo que podría alarmar a los fans, pues dicho show fue bastante criticado.

Mientras que Greg Berlanti, de Berlanti Productions, será el productor ejecutivo; él es conocido por ser uno de los creativos de confianza de Warner Bros., siendo responsable del Arrowverse.

No hay elenco confirmado hasta este momento.

¿Cuando se estrenará la nueva serie live action de Scooby-Doo de Netflix?

No se tiene una fecha de estreno para la nueva serie live action de Scooby-Doo de Netflix, pues no apenas está en etapa de pre producción.

Se espera que la nueva serie live action de Scooby-Doo de Netflix se empiece a filmar en el verano de 2026, ya con el elenco confirmado.

Lo único que se dio a conocer es que será una temporada de 8 episodios de duración desconocida.