Alex Honnold se prepara para ascender, sin cuerda ni arnés, el edificio más alto de Taiwán completamente en vivo y con transmisión en Netflix.

Se trata del Taipei 101 que, desde 2004 hasta 2010, llevó consigo el título del rascacielos más alto del mundo.

Fecha y hora para ver la escalada de Alex Honnold por Netflix desde México

Alex Honnold escalará el Taipei 101 el sábado 24 de enero en punto de las 9:00 de la mañana de Taiwán, por lo que la transmisión por Netflix desde México sería:

Día: viernes 23 de enero

Hora: 7:00 de la noche

Alex Honnold escalará el rascacielos Taipei 101 (Netflix)

El evento en vivo contará con una audiencia exclusiva y panelistas que irán comentando el ascenso de Alex Honnold en todo momento.

El escalador subirá el rascacielos con la modalidad de free solo, la cual es considerada la forma más extrema de una escalada.

Esta modalidad se caracteriza por ascender sin cuerdas, arneses ni equipo de seguridad que exigen al escalador depender enteramente de su fuerza física.

Expertos en esta disciplina apuntan que la técnica y un buen control mental son fundamentales para los practicantes del free solo, donde un error puede resultar fatal.

Alex Honnold se ha convertido en un referente a nivel mundial en esta disciplina, apuntando ahora a uno de los edificios más altos del mundo.

El rascacielos Taipei 101 tiene una altura de 508 metros.